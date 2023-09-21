Apple, Dokun ve Öde Özelliğini Brezilya'da Kullanıma Sunuyor

Apple, iPhone'lar için geliştirdiği Dokun ve Öde özelliğini Brezilya'da da kullanıma sunuyor. NFC teknolojisiyle çalışan bu özellik sayesinde kullanıcılar, yakındaki cihazlara dokunarak ödeme yapabilecekler.

Akıllı telefon dünyasının en güçlü isimlerinden Apple, iPhone'larla sektörün adeta çıtasını belirliyor. iPhone 15 serisiyle tekrar gündem olan şirket, akıllı telefonlarına kazandırdığı yeni özelliklerle kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak istiyor. Bunlardan birisi olan Dokun ve Öde özelliği, genişlemeye devam ediyor.

Dokun ve Öde özelliği şimdi de Brezilya'da

Apple, bireysel ve büyük perakendeciler gibi satıcıların iPhone'ları bir ödeme noktası olarak kullanmasına yarayan Dokun ve Öde özelliğini Şubat 2022'de kullanıma sunmuştu. Özelliğin temeli, NFC teknolojisine dayanıyor.

İlk durağı ABD olan özelliğin sınırları genişlemeye devam ediyor. Apple bu özelliği dünya geneline yaymak istiyor. Özellik, bu yılın başlarında İngiltere, Avustralya, Tayvan ve Hollanda'da kullanıma sunuldu. Şimdi ise Brezilya, özelliğin kullanıma sunulduğu altıncı ülke olacak.

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iPhone'larda bulunan NFC çipi sayesinde birbirine yakın iki cihaz arasında güvenli işlem gerçekleştirmek mümkün. Apple bu defa bu çipi ödeme için kullanıyor. Duyurulan yeni özellik sayesinde yakındaki iki cihazın sadece dokunma hareketiyle onay vererek para transferi gerçekleştirmesi mümkün. Bu pratik ödeme ile ilgili en heyecan verici kısım ise, tek bir uygulamaya bağlı kalmaması.

Tüm geliştiricilerin kendi uygulamalarına entegre edebileceği bu özellik sayesinde bankacılık uygulamasından sinema uygulamasına kadar ödeme işlemlerinizde dokunarak ödemeyi kullanabiliyor. Şirket, kısa sürede Avrupa'ya da yaymak istiyor. Ancak henüz somut bir adım yok.

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