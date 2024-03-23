Apple'a karşı açılan antitröst davasında yeni detaylar ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı geçtiğimiz gün Apple'a karşı oldukça kapsamlı bir antitröst davası açtı. Şirketin akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini sorgulayan bu davadan yeni detaylar geldi. Raporlar, Apple'ın, rakiplerini başarısızlığa uğratmak için bazı engeller yarattığını ortaya koydu.

Amazon Fire Phone, Apple yüzünden iptal edildi iddiası

88 sayfalık dosyadaki en dikkat çekici iddialardan biri, Apple ve Amazon arasındaki sessiz sedasız devam eden rekabet bulunuyor. 2014 yılında Fire Phone adında bir telefon geliştiren Amazon, piyasada sadece bir yıl kaldıktan sonra başarısız oldu. Projenin iptal edilmesinde ise Apple'ın payı olduğu söyleniyor.

Amazon'a ek olarak HTC, LG ve Microsoft gibi diğer üreticilerin suçlusu olarak da Apple gösteriliyor. Özellikle ABD pazarındaki rakiplerini alt etmek için büyük uğraşlar veren şirket, bu kapsamda ABD'nin en büyük telefon üreticisi olmayı başardı.

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Uzmanlar ise Adalet Bakanlığı'nın argümanı hakkında şüphelerini dile getirdi. Bu şirketlerin akıllı telefon başarısızlıklarının Apple'dan çok daha kapsamlı olduğunu düşünüyorlar. Amazon'dan HTC'ye kadar birçok firmanın kullanıcı isteklerini anlayamadıklarını söylediler.

Örneğin Amazon Fire Phone, Android tabanlı FireOS ile geliyordu. Ancak Google Play Store'a ve dönemin sevilen uygulamalarına erişimi yoktu. Benzer bir senaryo Lumia ile Microsoft'un da başına geldi.

Samsung, Google ve diğer birçok Çinli şirket ise pazarda ayakta kalmayı başardı. Şu anda Android ve iOS arasında rekabet devam etse de, Apple'ın rakipleri için aşılmaz engeller yarattığı söyleniyor.