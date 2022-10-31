Apollo görevinin merkezi yerle bir oldu!

Nasa genel anlamda uzay araştırmaları ve gökyüzüne yolladığı roketlerle gündem oluyor. Uzay ajansının özellikle uzaya yolladığı roket ve uydular büyük dikkat çekiyor. Nasa, geçtiğimiz gün yine dikkat çekici bir olaya imza attı ancak bu sefer uzaya çıkmadan gürültü kopardılar.

Nasa, Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ne veda etti

Nasa, hafta sonu uzun zamandır kullanılan eski bir idari merkezi yıktı. Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde yer alan bina, uzun zamandır önemli bir merkez olarak kullanılıyordu. Bina 4200 olarak adlandırılan yapı sadece saniyeler içerisinde toza dönüştü. Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nin YouTube kanalı ise bu olayı yayınladı.

Bina 4200, 1963'ten 2020'ye kadar Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nin idari merkezi olarak görev yaptı. Kontrollü patlama ile adeta yerle bir olan bina geride ise büyük bir toz bulutu bıraktı. Yapılan paylaşım ile birlikte kontrollü patlamanın yıkım işlerini ne kadar kolay hale getirdiği de bir kez daha görülmüş oldu.

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Nasa, eski merkez binasını yıkarak ise kendisine yeni bir çalışma alanı oluşturdu. NASA uzun zamandır geleceğe dönük yeni planlar oluşturuyor. Yıkılan binanın yerine uzay ajansının son teknoloji yeni tesisler kurulması bekleniyor.

NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi 1960 yılından bu yana görev yapıyor. Yaklaşık 4.450 hektarı kapsayan merkez şimdiye kadar Apollo ay görevi de dahil birçok önemli çalışmaya ev sahipliği yapmıştı. Toplamda bünyesinde 6 binden fazla çalışan barındıran tesis, bu anlamda da uzay ajansının en büyük merkezlerinden birisi konumunda.

Marshall mühendisleri, bilim adamları ve araştırmacılar, uzay taşımacılığı ve iticiler, uzay habitatları ve gezegen inişleri alanlarında teknolojiler ortaya koydu. Buradaki yetkililer ayrıca karmaşık uzay sistemlerinde ve bilimsel araştırmalarda önemli gelişmeler üzerinde çalışarak çok çeşitli projeler üzerinde de çalışmayı sürdürüyorlar.

NASA, eski ancak birçok tarihi barındıran bu binayı yıkarak yeni ve çok daha teknolojik tesisler için kendisine yer açmış oldu. Peki siz NASA ve çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.