Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Aklın Yolu Ödülleri'nde jüri özel ödülüne layık görüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirdiği 'Antalya Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Kavşak Kontrol Merkezi' projesi ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından 'Aklın Yolu Ödülleri'nde jüri özel ödülüne layık görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirdiği ' Antalya Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Kavşak Kontrol Merkezi' projesi ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından 'Aklın Yolu Ödülleri'nde jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ulaşım ile teknolojiyi bir araya getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım uygulamalarıyla kente hizmet etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri" yarışmasına başvuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, ' Antalya Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Kavşak Kontrol Merkezi' projesiyle jüri özel ödülünü almaya hak kazandı. Ankara'da düzenlenen törende ödülü Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç aldı.

Güvenli ve sürekli ulaşım

Nurettin Tonguç, projenin ödülle taçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ulaştırma Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği 'Aklın Yolu Ödülleri' yarışmasına iki projeyle katılmıştık. Biri 'Barkod Uygulamalı Kayıp Eşya Takip Sistemi'ydi. Diğeri de ' Antalya Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Kavşak Kontrol Merkezi' projesiydi. Proje çerçevesinde 40 akıllı kavşak yaptık. 61 uzaktan erişimli kavşağımız var. Projemizle 2023 yılı jüri özel ödülüne layık görüldük. Antalya'mıza getirdik. Başkanımız Muhittin Böcek önderliğinde kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve sürekli seyretmesi için gayretle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Akıcı trafik ve yakıt tasarrufu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan ' Antalya Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Kavşak Kontrol Merkezi' ile 101 sinyalize kavşağa erişim sağlanarak hareketli ve balıkgözü kameralarla gözlem yapılıyor. Kavşaklarda trafiği etkileyecek olumsuzluklar tespit edilerek, trafik sıkışıklığının giderilmesi sağlanıyor. Merkezde görevli trafik operatörü personeli anlık izleme ile trafik akışını takip edip, müdahale edebiliyor. Merkezde detaylı trafik verisi, sinyalizasyon verileri, arıza bildirimleri, trafik yoğunluk analizlerinin çıkarılması, bu yoğunluklara bağlı olarak trafik sinyal sürelerinin anlık optimizasyonu ve uygulanması da sağlanıyor.

Trafiğe anlık müdahale

Trafik Kontrol Merkezi üzerinden kent merkezi ve ilçelerdeki 40 adet akıllı kavşak sistemi ve 61 adet uzaktan erişilebilir kavşak, 61 hareketli (PTZ) kamera, 183 uzaktan erişimli kamera ve 55 adet balıkgözü kamera ile takip edilerek ve gerektiğinde sinyalizasyonlarda trafiği rahatlatacak anlık müdahalelerde bulunulabiliyor. Sistem ile Antalya içi yoğunluk haritası oluşturularak karbon salınım ve yakıt tasarrufu oranları görülebiliyor. - ANTALYA