Anduril, Fury insansız savaş uçağının arkasındaki Blue Force Technologies'i satın aldı

Amerikan savunma şirketi Anduril, Fury insansız savaş uçağının arkasındaki ileri tasarım ve mühendislik firması olan Blue Force Technologies'i satın aldığını duyurdu. Anduril Fury, üst düzey savaşlar için üretilmiş, yüksek performanslı ve çok görevli bir otonom hava aracıdır.

2023 yılında ülkemiz dahil tüm dünyada savunma sanayi sektöründeki aktifliğin arttığı su götürmez bir gerçek. Bu noktada Baykar Savunma tarafından üretilerek tüm dünyaya ihraç edilen TB2 insansız hava araçlarını örnek gösterebiliriz. Peki ülkemizi bir kenara koyarsak, yurt dışında bu alanda neler yaşanıyor?

Son olarak savunma sanayi pazarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Amerikan savunma şirketi Anduril, "Fury" insansız savaş uçağının arkasındaki ileri tasarım ve mühendislik firması olan Blue Force Technologies'i satın aldığını duyurdu. Bu satın almayla beraber Blue Force ve ürünleri artık Anduril adı ile karşımıza çıkacak. Hatta kısa bir süre önce yeniden markalanan Fury paylaşılan bir YouTube videosu aracılığıyla tanıtıldı.

Anduril Fury neler sunuyor?

Anduril Fury, üst düzey savaşlar için üretilmiş, yüksek performanslı ve çok görevli bir otonom hava aracı konumunda. Yeteneklerini Lattice AI yazılımına borçlu olan savaş uçağı, görev otonomisinin geliştirilmesini, test edilmesini ve bunları operasyonel gerçekliğe dönüştürülmesini hızlandırmak ve rakipsiz caydırıcılık için bir avantaj sağlamak üzere tasarlandı.

Fury uçağı, 8.5 metre uzunluğa ve 5 metre kanat açıklığına sahip ve 2 bin 267 kilogram maksimum kalkış ağırlığıyla karşımıza çıkıyor. Uçağın en çok dikkat çeken yanlarından birisi de maaliyeti diyebiliriz. Zira bir süre önce paylaşılan raporda F-22'nin uçuş maliyetinin saatte 58 bin, F-35'in 36 bin, F-15EX'in 27 bin ve F-16'nın ise 22 bin dolar olduğu belirtildi. Anduril Fury'nin ise saatlik 5 bin dolarla bu uçaklara kıyasla bir hayli ucuz olduğu ifade ediliyor.

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Anduril, yani eski adıyla Blue Force Fury 2019'dan beri geliştirme aşamasında ve testleri devam ediyor.

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