Android için En İyi Yüksek Grafikli Oyunlar

Akıllı telefonların ekran kalitesi ve performans gücü arttıkça, mobil oyunlar da daha güzel grafikler ile geliştirilmeye başlandı. Google Play'de aksiyondan açık dünyaya kadar farklı kategorilerde birbirinden eğlenceli yapımlar bulunuyor. İşte Android için en iyi yüksek grafikli oyunlar.

2023'ün en iyi 5 yüksek grafikli Android oyunu

Google Play Store'da grafik kaliteleriyle ön plana çıkan onlarca yapım arasından nasıl seçim yapacağınıza karar veremiyor musunuz? İster fotogerçekçi ister sanatsal stillere sahip olsunlar, Android cihazların teknik özelliklerini yormayı başaran birçok oyun bulunuyor. Lafı fazla uzatmadan, Android'de oynayabileceğiniz en iyi grafiklere sahip oyunlara göz atalım.

Alien Isolation

Alien Isolation, Google Play Store'da 149 TL'ye sunulan nispeten pahalı bir oyun. Ancak bu fiyatı haklı çıkaracak kalitede bir deneyim vadediyor. Amanda Ripley'in macerasına yer veren oyun, Alien filmindeki Sevastopol uzay istasyonunu ele alıyor.

2014 yılında konsol ve Windows için çıkış yapan aksiyon-korku oyununun Android cihazlar için optimize edilmiş hali olan Alien Isolation, 11 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor.

Genshin Impact

Genshin Impact, anime dünyasından ilham alan görselleri sayesinde oyuncular arasında oldukça popüler hale geldi. Cel-shaded grafiklere yer veren aksiyon-rol yapma oyunu, Zelda: Breath of the Wild tarzı açık dünya oynanışı sağlıyor. Yeşilliklerle dolu bir dünyayı keşfederken, anime kahramanlarını kontrol edeceksiniz.

Real Racing 3

EA tarafından yayınlanan Real Racing 3, mobil cihazlardaki yarış oyunu grafiklerinde çıtayı yükseltiyor. Le Mans Hypercar'dan NASCAR arabalarına kadar 200'den fazla araç içermesiyle yarış hayranları için görsel şölen sunuyor.

Real Racing 3'ü ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Ancak aktif internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu da belirtelim.

The Room: Old Sins

The Room Old Sins, Fireproof Studios tarafından The Room serisinin bir parçası olarak sunulan, çarpıcı görsellere sahip bulmaca macerası olarak öne çıkıyor. Klasik film serisi The Room'un aksine, sizi Resident Evil ve Alone in the Dark gibi hayatta kalma ortamlarına götürecek. Ayrıntılı alanları keşfedecek ve karmaşık, oda ölçeğinde bulmacaları çözeceksiniz.

Güçlü atmosfere sahip hikayeli bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Old Sins'i 23 TL karşılığında Google Play'den satın alabilirsiniz.

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved, Windows ve konsol sürümleriyle karşılaştırılabilir bir oynanış kalitesine sahip. Dinozorlarla dolu Jurassic çağında geçen hayatta kalma yapımı, oyuncuları korkutucu ortamlar ile baş başa bırakıyor. Snapdragon 835 ve 3GB RAM gibi yüksek sistem gereksinimleri istediğini de belirtelim.

Peki, siz Android yüksek grafikli oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!