Android cihazlara kurulabilen Snaptube nedir?

Çevrimdışı MP3 müzik indirme işleminin tüm adımlarını bu yazıda derledik. Snaptube ile müzik nasıl indirilir? sorusunun cevabı!

Günümüzde filmlerden, TikTok ve Instagram videolarına kadar karşımıza çıkan içeriklerin neredeyse tamamı müzikler üzerine kurgulanıyor. Hem bu videolara benzer içerik üretmek isteyenler hem de beğendikleri müzikleri indirerek çevrimdışı bir şekilde yani internete bağlı olmadan dinlemek isteyenler bu işlemi nasıl yapacağını merak ediyor. Snaptube müzik indirme MP3 rehberi ile karşınızdayız.

Snaptube nedir?

Günümüzde çevrimiçi müzik platformlarının sayısı her geçen gün artarken, bu platformlardan müzik dinlemek için her ay belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ücretin tek seferlik olmaması kullanıcıları üzerken, bazı kullanıcılar YouTube başta olmak üzere çeşitli sitelerden bu müzikleri indirerek çevrimdışı olarak istedikleri gibi dinlemeyi tercih ediyorlar.

Ticari amaçla bu müzikleri kullanmak veya dağıtmak suç teşkil ederken, bireysel olarak herhangi bir soruna neden olmuyor. Snaptube uygulaması bu noktada ücretsiz bir şekilde müzik indirme imkanı sunuyor. Bu araç sayesinde 50'den fazla sosyal medya ağındaki şarkı ve videoları indirebiliyorsunuz.

Kullanıcı konforunu ön planda tutarak envanterinde birçok özelliğe yer veren Snaptube'nin kullanıcılara sunduğu özelliklerden bazıları şu şekilde;

– Reklam Zorunluluğu Bulunmuyor: Snaptube kullanırken ya da indirme yaparken hiçbir noktada reklam izlemenize gerek yok.

– Farklı Video Formatlarını Seçin: Snaptube ile indireceğiniz içeriğin formatını belirleyebilirsiniz. Dilerseniz MP3 dilerseniz M4A formatında indirme yapabilirsiniz.

– Kritik Verilerinizi Paylaşmanıza Gerek Yok: Uygulamayı kullandığınız hiçbir noktada kişisel verileriniz istenmez. Dolayısıyla gizlilik çerçevesi içerisinde dilediğiniz kadar indirme yapabilirsiniz.

– Hızlı İndirme: İndireceğiniz video ve şarkılarda herhangi bir zaman kısıtlaması da bulunmamaktadır. İçerikleri boyutları ve türleri fark etmeksizin cihazınızın hafızasına kaydedebilirsiniz.

Snaptube APK telefona nasıl yüklenir?

Yukarıda saydığımız tüm özelliklerden yararlanmak için Snaptube APK dosyasını akıllı telefonunuza kurmanız yeterli. Oldukça basit olan bu işlemi tamamlamak birkaç dakika sürüyor.

Adım 1: Buraya tıklayarak uygulamanın resmi internet sitesi üzerinden Snaptube APK dosyasını indirin.

APK dosyaları uygulamaların kurulmalarını sağlayan yükleme dosyalarıdır. Snaptube APK Dosyası da Android işletim sistemine sahip telefonunuza uygulamayı kurmak için gereklidir.

Adım 2: APK dosyasını indirdikten sonra telefonunuzun Güvenlik ve Gizlilik ayarlarını açın ve burada "bilinmeyen kaynaklardan yükleme yapmaya izin ver" seçeneğini işaretleyin. Bu izni verdikten sonra Google Play Store harici yerlerden yükleme yapmak mümkün hale gelecektir.

Daha sonra Snaptube APK dosyasına dokunun ve indirme işlemini başlatın.

Adım 3: Snaptube ile MP3 olarak indirmek istediğiniz şarkının bağlantısını kopyalayın.

Telefonunuza indirmek istediğiniz şarkının bağlantısını kopyalayın. Bunun için şarkının yer aldığı platformu açmanız gerekiyor.

Daha sonra paylaşımın yanında yer alan üç noktaya basarak içeriğin bağlantısını elde edebilirsiniz.

Adım 4: Kopyaladığınız şarkı URL'sini Snaptube uygulaması üzerinden indirin.

Daha sonra bağlantıyı kopyalamak için Snaptube uygulamasını açın. Karşınıza çıkan arayüzdeki boşluğa URL adresini yapıştırın. Bunun üzerine uygulama hızlıca şarkıyı tespit edecek ve indirmeye hazır hale getirecektir.

İndirmek için butona bastıktan sonra birkaç saniye beklemeniz gerekecek. Daha sonra Snaptube müzik indirme işlemini başarıyla gerçekleştirecektir.