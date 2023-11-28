Android 7 Nougat Kullanıcıları Artık Google Chrome Güncellemesi Alamayacak

Akıllı telefon üreticileri, kendi modelleri için düzenli olarak yeni yazılım güncellemeleri sunuyorlar. Bu, cihazın teknolojik olarak güncel kalmasını sağlamanın yanı sıra, zamanla desteğin sonlandırıldığı bir noktaya doğru ilerleyen bir süreci de beraberinde getiriyor. Bu durumda birçok uygulama için de güncelleme desteği kesiliyor. Son olarak Google Chrome'un eski bir Android sürümünde artık güncelleme almayacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar…

Akıllı telefon üreticileri, kendi modelleri için düzenli olarak yeni yazılım güncellemeleri sunuyorlar. Bu, cihazın teknolojik olarak güncel kalmasını sağlamanın yanı sıra, zamanla desteğin sonlandırıldığı bir noktaya doğru ilerleyen bir süreci de beraberinde getiriyor.

Bu durumda birçok uygulama için de güncelleme desteği kesiliyor. Son olarak Google Chrome'un eski bir Android sürümünde artık güncelleme almayacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar…

Android 7 Nougat kullanıcıları artık Google Chrome güncellemesi almayacak!

Teknoloji devi Google, bundan birkaç gün önce Android 7 Nougat kullananları üzen bir duyuru yaptı. Takvim uygulamasının bu sürüm için desteklenmeyeceğini açıkladılar. Bu kararın ardından kısa süre önce ise Google Chrome da benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre Google Chrome'un minimum işletim sistemi gereksinimi, önümüzdeki yılın başı itibariyle Android 8.0'a yükseltilecek. Bu, Android 7.0 Nougat kullanıcılarının artık Google Chrome güncellemesi almayacağı anlamına geliyor.

Gmail kullanıcıları dikkat! Hesapların silinmesine son üç gün!

Google Chrome'un şu anda mevcut sürümü 119. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında 120 sürümü yayınlanacak. Fakat Android 7.0 Nougat kullanıcıları bu sürüme kavuşamayacak. Yani Google Chrome 119 sürümü kullanmaya devam edecekler. Dolayısıyla yeni özelliklere de erişemeyecekler.

Google'ın bu konuyla ilgili destek sayfasına eklediği mesaj şu şekilde;

"Chrome'un Android Nougat'ı destekleyen son sürümü Chrome 119'dur ve etkilenen kullanıcılara, işletim sistemlerini yükseltmelerini bildiren bir mesaj iletildi. Chrome 120, Android Nougat çalıştıran kullanıcıları desteklemeyecek ve bu kullanıcılara gönderilmeyecektir."

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.