Android 15 Geliştirici Ön İzleme Sürümü 2 Yayınlandı

Android 15 geliştirici ön izleme sürümü 2 yayınlandı. İlk sürüm bundan bir ay önce karşımıza çıktı ve çok da büyük değişimler getirmiyordu. Ancak yeni Android 15 güncellemesi yeni getirdiği özellikleri ile dikkat çekiyor. Bunlardan en önemlisi ise Android 15 uydu tabanlı mesajlaşma özelliği.

Android 15 geliştirici ön izleme sürümü 2 güncellemesi ve özellikleri

Google, yeni Android sürümü için takvim ilerlemeye devam ediyor. Şubat ayında ilk geliştirici ön izleme sürümü yayınlanan Android 15, beklendiği gibi Mart ayında ikinci sürümle karşımıza çıktı. Bundan sonra ise her ay Android 15 Beta sürümleri karşımıza çıkacak. Google Ağustos ve Ekim ayı arası ise Android 15 final sürümünü yayınlayacak.

Uydu tabanlı mesajlaşma özelliği

Android 15 geliştirici 2 sürümü beklendiği gibi uydu tabanlı mesajlaşma özelliği getirdi. Google yeni sürümün basın bülteninde de açıkça "mesaj göndermek ve almak için uydu bağlantısını kullanmak üzere önceden yüklenmiş RCS uygulamaları" ibaresine yer veriyor.

Bu anlamda Android 15 uydu tabanlı mesajlaşma özelliği resmi olarak karşımıza çıkacak. Aslında bu özellik Android 14'te de yer alıyor. Google ise Android 15 ile bu özelliği daha da geliştirdiğini açıkladı. Google bu anlamda Android 15'in uydu ile bağlantının ne zaman kurulduğunu ve bunun bazı uygulama işlevlerini sınırlandırdığını daha net belirtecek.

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Uygulamalarda ekran kaydı bildirimi

Android 15 geliştirici ön izleme 2 sürümü güncellemesi, kullandığınız uygulamada etkin bir ekran kaydedici olduğunun da bilgisini de verecek. Bu özellikle Android kullanıcı güvenliği için önemli bir adım. Böylece kullanıcılar kullandıkları Android uygulamanın ekran etkinliklerini takip edip etmediğini de takip edebilecek.

Ekran kaydında ise görüntülü bir kayıttan bahsetmiyoruz. Bazı uygulamalar kullanıcıların ekran üzerindeki hareketlerini izleyerek veri elde etmeye çalışıyor. Android 15 bu tür bir kaydı kullanıcıya bildirecek.

Dik katlanır paket telefonlar için ikinci ekran desteği

Geliştirici ön izleme sürümü ile ikiye katlanan akıllı telefonlara da destek geliyor. Artık geliştiriciler Galaxy Z Flip 5 gibi modeller için uygulamaları kapak ekrana da taşıma desteğine de sahip olacak.

Geliştirilmiş NFC

Android 15 ile NFC temassız ödeme de daha gelişmiş bir hale geliyor. Buna göre NFC ödeme yaparken ödeme noktası ile tam temas sağlanmadığında NFC bir gözlem moduna girecek. Böylece NFC temassız ödemenin gerçekleşmediğinden emin olabileceksiniz.

Fotoğraf galerisi

Yeni Android 15 güncellemesi ile galerisinde HDR ve normal fotoğrafların bir arada olmasından kaynaklı görünümü düzeltiyor. Boşlukları daha detayı ayarlayan Android 15, böylece daha düzenli bir görünüm sağlıyor.

Ses yüksekliği kontrolü

Android 15 geliştirici sürümü 2 ile CTA-2075 ses yüksekliği standardı Android telefonlara geliyor. Bu standartla uygulamalar arası geçişlerde ses yükselip düşme gibi sorunlar da sona erecek.

Böylece Android kullanıcıları bu standarda sahip olan kablosuz kulaklık ve hoparlörlerden de daha verimli bir ses deneyimi elde edecek.

Android 15 geliştirici ön izleme sürümü ile gelen özellikleri nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.