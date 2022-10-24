Android 13 tabanlı One UI 5.0 sahnede! İşte ilk modeller
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Samsung kullanıcılarının uzun süredir beklediği Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümü nihayet dağıtılıyor.
Mayısta düzenlenen I/O 2022 konferansında tanıtılan Android 13, artık kararlı sürümle birlikte Samsung cihazlara gelmeye hazırlanıyor. Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta sürümünü uzun bir süredir deneyen şirket, kararlı sürüm için harekete geçti.
Samsung Galaxy S22 serisi Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile tanışıyor
Samsung, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Developer Conference 2022'de Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümünü tanıtmıştı. Şirket, yeni sürümün ilk olarak Galaxy S22 serisine geleceğini söylemişti. Öyle ki beklenen gün geldi. Galaxy S22 serisi Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini aldı.
Samsung, önceki dönemlerde yeni çıkan cihazlarına amiral gemisi segmentinde olmasa bile en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi yayınlayacağının sözünü verdi. Kısa süre önce bu kararını revize eden şirket, yazılım desteği konusunda Apple'a doğrudan rakip olabilmek için bazı üst segment modellerine en az 4 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini duyurdu.
Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak diğer modeller – Güncel liste
Galaxy S serisi
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A03s
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
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Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M22
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8+ Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)