Android 13 orta sınıfa dağılıyor: İki modele daha One UI 5.0 güncellemesi!

Samsung, Android 13'te elini çabuk tutuyor. Galaxy M52 5G ve Galaxy XCover6 Pro da kararlı sürüm ile tanışıyor.

Android dünyası, yeni bir güncellemenin heyecanını yaşıyor. Birçok şirket, Android 13'ün kararlı sürümü için güncelleme takvimini hazırladı. Bunların başında gelen Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini geçtiğimiz ay başlatmıştı.

Galaxy M52 5G ve Galaxy XCover6 Pro, One UI 5.0 kararlı güncellemesini alıyor

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürüm dağıtımına ilk olarak son çıkan S22 serisi ve Z Fold ve Flip 4 modelleri ile başlamıştı. İlerleyen dönemde ise Z Fold 3, Z Fold 4 ve Galaxy A53 güncelleme almaya devam etti. Ardından Galaxy S21, S20 ve Note 20 serilerine iletildi.

Şirket geçtiğimiz günlerde diğer orta seviye modellerine geçiş yaptı. Bugünse kararlı sürüm, ilk kez M serisine uğradı. İşlemci koltuğunda Qualcomm'un Snapdragon 778G 5G'sine yer veren Galaxy M52 5G ve Galaxy XCover6 Pro modelleri One UI 5.0 kararlı sürümünü aldı.

Samsung tabletler Android 13 güncellemesi almaya başlıyor!

Kararlı sürüm, Galaxy M52 5G ve Galaxy XCover6 Pro modelleri için şu anda Avrupa'nın birçok yerinde mevcut. Şirket, kısa süre içinde diğer bölgelere de dağıtacak. Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümü birçok cihaza otomatik olarak yükleniyor. Ancak manuel olarak yüklemek isteyenler Ayarlar kısmının Yazılım güncelleme bölümüne giderek kontrollerini sağlayabilir.

Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8+ Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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