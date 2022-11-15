Android 13 orta sınıfa dağılıyor: İki modele daha One UI 5.0 güncellemesi!
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Samsung, Android 13'te elini çabuk tutuyor. Galaxy M52 5G ve Galaxy XCover6 Pro da kararlı sürüm ile tanışıyor.
Android dünyası, yeni bir güncellemenin heyecanını yaşıyor. Birçok şirket, Android 13'ün kararlı sürümü için güncelleme takvimini hazırladı. Bunların başında gelen Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini geçtiğimiz ay başlatmıştı.
Galaxy M52 5G ve Galaxy XCover6 Pro, One UI 5.0 kararlı güncellemesini alıyor
Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürüm dağıtımına ilk olarak son çıkan S22 serisi ve Z Fold ve Flip 4 modelleri ile başlamıştı. İlerleyen dönemde ise Z Fold 3, Z Fold 4 ve Galaxy A53 güncelleme almaya devam etti. Ardından Galaxy S21, S20 ve Note 20 serilerine iletildi.
Şirket geçtiğimiz günlerde diğer orta seviye modellerine geçiş yaptı. Bugünse kararlı sürüm, ilk kez M serisine uğradı. İşlemci koltuğunda Qualcomm'un Snapdragon 778G 5G'sine yer veren Galaxy M52 5G ve Galaxy XCover6 Pro modelleri One UI 5.0 kararlı sürümünü aldı.
Samsung tabletler Android 13 güncellemesi almaya başlıyor!
Kararlı sürüm, Galaxy M52 5G ve Galaxy XCover6 Pro modelleri için şu anda Avrupa'nın birçok yerinde mevcut. Şirket, kısa süre içinde diğer bölgelere de dağıtacak. Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı sürümü birçok cihaza otomatik olarak yükleniyor. Ancak manuel olarak yüklemek isteyenler Ayarlar kısmının Yazılım güncelleme bölümüne giderek kontrollerini sağlayabilir.
Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:
Galaxy S serisi
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
Galaxy A73
Galaxy A53
Galaxy A33
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A03s
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A03
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M22
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F serisi
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S8+ Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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