Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti

Anadolu Üniversitesi'nde TEKNOFEST Kulübü tarafından Geleceğin Teknolojileri Arenası Fuarı Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi'nde TEKNOFEST Kulübü tarafından Geleceğin Teknolojileri Arenası Fuarı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi TEKNOFEST Kulübü, insansız hava aracı, roket, elektrikli araç ve robot projelerinin sergilendiği Geleceğin Teknolojileri Arenası Fuarı'nı düzenledi. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, etkinlikte gençlere sunulan fırsatları ve milli teknoloji hamlesini vurguladı.

Anadolu Üniversitesi TEKNOFEST Kulübü tarafından Anadolu GTA 25 Geleceğin Teknolojileri Arenası Fuarı gerçekleştirildi.

Üniversitenin Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ile Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 1-4 Mayıs'ta KKTC'de düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e kabul edilen insansız hava aracı, roket, elektrikli araç ve robot projeleri sergilendi.

Fuarın açılışına katılan TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, "TEKNOFEST" konulu sunumu sırasında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in gençler için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Gençlerle Türkiye'yi dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Saymaz, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin bize kattığı en önemli şey insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağıdır. Girişimcilik ekosisteminin oluşması açısından, ayrıca yeni AR-GE üretim tesislerinin açılmasına teşvik etmesi yönüyle çok kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi aslında bir kültür." diye konuştu.

Saymaz, TEKNOFEST'in 2018 yılında hayata geçirildiğini ve bu sürecin temelinin 2017 yılında kurulan T3 Vakfı ile atıldığını anımsatarak, "En önemli iddialarımızdan biri, milli teknolojiyi toplumun kültürünün merkezine yerleştirmekti. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından bilim ve teknolojiyle ilgili projeler geliyor. Bu projelere destek talepleri sunuluyor." dedi.

Muhammed Saymaz, Azerbaycan, KKTC, Arnavutluk ve Suriye'de teknoloji atölyeleri ve bilim merkezleri kurduklarını, bu merkezlerde olduğu gibi Türkiye'de de tüm eğitimlerin ücretsiz olarak verildiğini kaydetti.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay'ın da konuşma yaptığı fuarda TEKNOFEST belgeseli izlendi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
Olaylı maçta yeni gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirme kararı

Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
title