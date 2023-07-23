Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uzay Keşif Topluluğu Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada Polonya Project Scorpio takımı birinci oldu ve Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecek kartpostalın yer aldığı fotoğraf ve isimler de açıklandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve United International University takımları da dereceye girenler arasında yer aldı.