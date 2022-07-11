Amazon Prime Day öncesi bu dolandırıcılığa dikkat!

Son yıllarda rekor seviyelere ulaşan e-ticaret harcamaları, bilgisayar korsanlarının da faaliyetlerini bu alana kaydırdı. 18-25 Temmuz'da düzenlenecek olan Amazon Prime Day 2022'den hemen önce siber güvenlik uzmanlarından önemli uyarılar geldi. İşte dikkat etmeniz gereken Prime Day dolandırıcılığı.

Saniyeler içinde cüzdan boşaltan Prime Day dolandırıcılığı

Güvenlik firması Check Point araştırmacılarının yeni analizi, Amazon müşterilerini etkileyen yeni saldırılara dikkat çekti. Özellikle Prime müşterilerini hedef alan e-posta saldırılarının yüzde 37 civarında arttığını söyledi. Prime Day sırasında dolandırıcı e-posta sayısının artacağına dikkat çekildi.

Bilgisayar korsanlarının bir başka dolandırıcılık yöntemi ise sahte alan adları üzerindenyapılıyor. 1,900 adet sahte alan adının "Amazon.com" ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca bu alan adlarının yaklaşık yüzde 10'luk kısmı ise üst düzey riskli kategorisindeydi.

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Black Friday ve Cyber Monday gibi etkinlikler başta olmak üzere Amazon'un kendi Prime Day indirimleri de oldukça yüksek müşteri potansiyeline sahip. Hatta araştırmacılar, bu tarz etkinliklerden hemen sonra Prime Day'de alışveriş rekoru kırıldığına inanıyor.

Bu yıl 18-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Prime Day, binlerce kullanıcıyı hackerlarına ağına düşürebilir. Araştırmacılar, bilgisayar korsanlarının parola, kişisel veri ve kredi kartı gibi oldukça hassas bilgileri toplayabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, Prime Day sırasında gönderilen alışveriş odaklı e-postaların tehlikeli olabileceğini söyledi. Ayrıca Amazon yerine benzer isimli farklı sitelere giriş yapılmaması gerekiyor. Örneğin Türkiye için sadece "amazon.com.tr" sitesine güvenmelisiniz.

Amazon Prime'a nasıl abone olunur?

Amazon Prime'ın aylık ücreti 7.90 TL olarak belirlenmiş olsa da, kullanıcılara 30 gün ücretsiz deneme süresi sunuluyor. 30 günün sonunda servisi kullanmaya devam etmek isteyenlerin her ay 7.90 TL ödemesi yeterli olacak.

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