ALKÜ'lü akademisyen Sigma Xi'ye seçildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, dünyanın en prestijli bilim kuruluşlarından Sigma Xi'ye tam üye olarak kabul edildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, dünyanın en saygın bilim kuruluşlarından biri olan Sigma Xi'ye tam üyeliğe kabul edildi. Prof. Dr. Akın, üyelik belgesini ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a takdim etti.

Rektör Türkdoğan'dan tebrik

Rektör Türkdoğan, Prof. Dr. Akın'ı tebrik ederek, uluslararası düzeyde elde edilen bu başarının üniversitenin bilimsel vizyonuna önemli katkı sağladığını belirtti ve çalışmalarında başarılarının devamını diledi. 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Cornell Üniversitesinde kurulan Sigma Xi, üyelerini bilimsel başarıları doğrultusunda seçen dünyanın en köklü ve saygın bilim kuruluşları arasında yer alıyor. Nobel Ödülü sahibi Wolfgang Pauli, Albert Einstein, Arthur Ashkin ve Jennifer Doudna gibi birçok seçkin bilim insanı da Sigma Xi üyeleri arasında bulunuyor.

Prof. Dr. Akın: "Çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz"

Sigma Xi üyeliğinin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, "Dünyanın saygın bilim kuruluşlarından Sigma Xi'ye tam üye olarak kabul edilmek benim için büyük bir gurur ve aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. Bilimsel çalışmalarımızı daha ileriye taşımak, uluslararası iş birliklerini geliştirmek ve üniversitemizi bilim dünyasında en iyi şekilde temsil etmek için üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman desteklerini hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a ve üniversitemize teşekkür ediyorum." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı