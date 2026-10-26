Alan küçük, konfor büyük: Daikin Mini VRV ile iklimlendirmede yeni dönem

Yaşam alanlarının büyüklüğü ve mimari yapısı, iklimlendirme ihtiyaçlarını da doğrudan şekillendiriyor. Standart dairelerde ve az sayıda odadan oluşan yaşam alanlarında split klimalar pratik bir çözüm sunarken, geniş villalar, çok odalı konutlar, kafe, restoran, butik otel ve klinik gibi küçük ölçekli ticari alanlarda daha esnek ve kapsamlı sistemlere ihtiyaç duyuluyor.

İklimlendirme sektöründe VRV teknolojisinin öncüsü Daikin, bu ihtiyaçlara Mini VRV sistemleriyle yanıt veriyor. Tek bir kompakt dış üniteye birden fazla iç ünitenin bağlanmasına olanak tanıyan Mini VRV, farklı alanların birbirinden bağımsız sıcaklık ayarıyla kullanılmasını sağlarken sınırlı dış alanların daha verimli değerlendirilmesine yardımcı oluyor. Böylece villa ve konutlardan kafe, restoran ve butik işletmelere kadar farklı mekânlarda konfor, enerji verimliliği ve estetik bir arada sunuluyor.

TEK DIŞ ÜNİTE, HER MEKANA AYRI KONFOR

Küçük ve orta ölçekli yapılarda her alanın kullanım saati ve sıcaklık beklentisi farklılaştığı için tek tip bir çözüm çoğu zaman yeterli olmuyor. Mini VRV, tek bir kompakt dış üniteye birden fazla iç ünitenin bağlanabilmesiyle salon, yatak odası, toplantı odası veya farklı işletme alanlarının birbirinden bağımsız sıcaklık ayarıyla kullanılmasını sağlıyor. Tek dış ünite kullanımı ise balkon, teras ve sınırlı çatı alanlarında yer tasarrufu sağlarken bina estetiğinin korunmasına katkı sunuyor.

Altı farklı kapasite seçeneği bulunan sistem, özellikle alan sınırlaması olan ve yaklaşık 200 metrekareye kadar uzanan projelerde öne çıkıyor; düşük kapasiteli modeller sanayi elektriğine ihtiyaç duymadan standart konut elektriğiyle çalışabiliyor. Kaset, kanallı, duvar, tavan ve döşeme tipi iç ünite seçenekleri mekânın mimarisine uygun bir kurulum imkânı sunarken, Daikin'in split klima gamındaki şık iç üniteler de sisteme dahil edilebiliyor. Sistem, Daikin Madoka kumandalarının yanı sıra merkezi kontrol çözümleriyle de yönetilebiliyor.

DAIKIN MÜHENDİSLİĞİYLE VERİMLİLİK VE GÜVENLİK BİR ARADA

Daikin’in VRV teknolojisindeki deneyimi, Mini VRV sistemlerinde de kendini gösteriyor. 1982 yılında ilk VRV sistemini ticarileştiren Daikin, bugün bu mühendislik birikimini daha küçük ölçekli projelere uyarlıyor. Sistemin ihtiyaca göre çalışmasını destekleyen Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı teknolojisi, konfor ve enerji verimliliği arasında denge kurulmasına yardımcı oluyor. R-32’li sistemlerde kullanılan Daikin’e özgü Shîrudo Teknolojisi ise olası soğutucu gaz kaçaklarını algılayarak kullanıcıyı uyarmaya ve gazın ortama yayılmasını sınırlandırmaya yönelik bir güvenlik çözümü sunuyor. R32’li Mini VRV’lerde opsiyonel Onecta uygulaması ile akıllı telefon veya tablet üzerinden kontrol sağlanabiliyor.

KONFORU SESSİZLİK VE KOLAY BAKIM TAMAMLIYOR

İklimlendirme sistemlerinde konfor, doğru sıcaklığın yanı sıra sistemin ne kadar sessiz çalıştığıyla da belirleniyor. Doğru konumlandırma ve montajla sessiz çalışmaya uygun bir yapı sunan Daikin Mini VRV sistemleri, üç kademede ayarlanabilen gece sessiz moduyla ses seviyesinin kullanım ihtiyacına göre yönetilmesine imkân tanıyor. Düzenli bakım ihtiyacının düşük olması da sistemin uzun vadeli kullanım avantajları arasında yer alıyor. Daikin, Mini VRV sistemlerinde yılda iki kez bakım yapılmasını öneriyor.

Villa ve apartmanlardan kafe, restoran, butik otel, klinik ve mağazalara kadar farklı kullanım alanlarına uyarlanabilen Mini VRV sistemleri, “her alana uygun iklimlendirme” yaklaşımını kompakt bir çözümle buluşturuyor. Daikin, VRV teknolojisindeki uzun yıllara dayanan deneyimini; estetik, enerji verimliliği, bağımsız kontrol ve kullanım esnekliğini bir arada arayan daha küçük ölçekli projelere taşımaya devam ediyor.

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla 48 yıldır faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı oldu. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye, Sakarya’da 163 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim tesisinde çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri gibi farklı ihtiyaçlara uygun ürünleri son teknolojiyle üretmektedir. 4 bölge müdürlüğü, yaklaşık 2 bin çalışanı, 16 kadın girişimci Sakura bayisi, 3 binden fazla satış noktası ve 550’nin üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet vermektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk iklimlendirme deneyim merkezi olan ‘Fuha İstanbul’u sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalışmaktadır. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinden kendisine bağlı olan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan’ın sorumluluğu ile Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.