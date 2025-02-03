Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler
Dolarda tarihi rekor kırıldı

Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü

AK Partili Asuman Erdoğan isyan etti: Ne paylaşsak altına 'zıkkım yiyin' yazıyorlar

AK Partili Asuman Erdoğan isyan etti: Ne paylaşsak altına 'zıkkım yiyin' yazıyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Kadın Şiddeti Araştırma Komisyonu Oturum Başkanı Asuman Erdoğan, vekiller olarak dijital şiddet yaşadıklarını ifade ederek "Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' yazıyorlar" dedi.

Ak Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Oturum Başkanı Asuman Erdoğan, BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'e dijital şiddet konusunda yakındı.

"ALTINA 'HEMEN ZIKKIM YİYİN' YAZIYORLAR"

Siyasetçiler olarak sürekli bir şekilde dijital şiddet yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, "Vekiller olarak dijital şiddet yaşıyoruz. Paylaşımlarımızın altına yazılan yorumlar; inanılmaz şiddet içerikli. Çok dertli olduğumuz bir konu. Şurada fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' şeklinde başlayan çok acayip şeyler. Çok can sıkıcı. Bunlarla ilgili ne yapmak gerekiyor?" şeklinde konuştu.

AK Partili Asuman Erdoğan isyan etti: Ne paylaşsak altına 'zıkkım yiyin' yazıyorlar

"O KİŞİLERİ ENGELLEYİN"

BTK Başkan Yardımcısı Gün ise Erdoğan'ın sorusuna "Bu konuda şu an bir yere gidemiyoruz maalesef. 'İnternetyardim.org.tr' ve Alo 141, biz günde üç binden fazla çağrı alıyoruz. Öncelikle sakin oluyoruz, asla karşılık vermiyoruz. Panik hâlindeki kişiye telkin yapıyoruz. Genellikle siber zorbalığın amacı karşılık vermenizi sağlamaya çalışmaktır. Kanıtları, hemen ekran görüntüsünü, mesajları saklayın. Size zorbalık yapanı, zorbalığı yaptığı sosyal ağı ve bunun gibi ilgili platformlardan engelleyin ve (o platforma) ihbar edin" cevabını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji
img

İşte memur ve emekli zamları için ilk veri
img

Sıla Türkoğlu yeni tarzıyla medyanın diline düştü
img

Canlı yayında isyan etti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCevap :

Doğru diyorlar sizde emekli maaşı, asgari ücret ile geçinin o zaman anlarsınız ancak. Şimdi ne desek boş.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.