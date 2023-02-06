Adana ve Malatya Havalimanları için açıklama geldi!

Adana, Antep ve Maraş Havalimanları için yeni karar alındı. Üç şehirdeki havalimanları uçuşa kapatıldı. Ayrıca Malatya Havalimanı çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri devam ediyor. 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana, Antep ve Maraş Havalimanları için uçuşlar iptal edildiği belirtilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana ve Malatya Havalimanı'nın açık olduğu bilgisini paylaştı. İşte son durum.

Adana ve Malatya Havalimanları arama kurtarmaya açık

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7'lik iki deprem sonucunda çeşitli havalimanları kullanılamaz hale geldi. Malatya Havalimanı'nın depremde çöktüğü bildirildi. Konuyla ilgili DHMİ'nin açıklamasında, sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanının insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açık olacağı bildirildi.

Adana ve Malatya Havalimanı ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

"Deprem nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Havalimanımız hava trafiğine açıktır. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır."

Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller etkilenmişti.

Deprem anında yapılması gerekenler

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.