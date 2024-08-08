Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler sosyal medya platformu Instagram'ın ardından 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox da dün akşam itibarıyla erişime kapatılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Tunç "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir" dedi.

Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin ardından bir platform daha engellendi. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA VAR

Popüler oyun platformuna getirilen erişim engellemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ YÖNDE KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Tunç açıklamasına şöyle devam etti; "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Sosyal Medya Yılmaz Tunç Instagram Roblox Teknoloji Güncel Haberler

Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

 İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
500

Yorumlar (5)

Mustafa Aydogan:

Türkiye’de yaşayanlara acıyorum.

23
32
yanıtYanıtla
Kerem penbegül:

Bravo birde şu tiktok kapansa tam olacak

17
3
yanıtYanıtla
1gerceklerinsesi:

Keşke biz çocukken counter, knight, halflife bunlar da kapatılsaydı da okuyup adam olsaydık

9
5
yanıtYanıtla
BAHAR CANDAN DEĞİL:

Ülkeyi kapatın gitsin çünkü mevcut ahlaksızlığı interneti toptan kapatsanız bile çözemezsiniz.

4
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title