ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un Satışını Zorunlu Kılan Yasayı Onayladı

ABD'de Yüksek Mahkeme, sosyal medya platformu Tiktok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance'in, platformun ABD'deki versiyonunu Pazar gününe kadar satmaması halinde yasaklanmasını öngören yasayı onayladı.

TikTok, yasağın ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürerek, yasayı mahkemeye taşımıştı.

Ancak bu savunma, ülkenin en üst düzey mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedildi. Bu da, TikTok'un şimdi ABD'de onaylı bir alıcı bulması, aksi takdirde uygulama mağazalarından ve internet servis sağlayıcılarından kaldırılması anlamına geliyor.

Beyaz Saray, yasayı uygulama görevinin 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetimine düştüğünü açıkladı. Trump ise daha önce TikTok'u kurtarmanın bir yolunu bulacağını söylemişti.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyeleri geçen yıl, Çin hükümetiyle bağlantıları konusundaki kaygılar nedeniyle, video paylaşım uygulamasının yasaklanması yönünde oy kullanmıştı. TikTok ise birçok kez Pekin yönetimiyle veri paylaşmadığını söylemişti.

Yasaya göre platformun sahibi ByteDance'in genel bir yasakla karşılaşmaması için TikTok'u nötr bir tarafa satması için 19 Ocak'a dek süre tanıyor.

Satış olmazsa, Apple ve Google uygulamayı yeni kullanıcılara sunamayacak. Ayrıca, mevcut üyelere herhangi bir güvenlik güncellemesi yapılmayacak ve bu da en nihayetinde uygulamayı kullanılamaz hale getirecek.

ByteDance ise daha önce Tiktok'u satmayacağını söylemişti.

Yüksek Mahkeme'nin yasanın ABD Anayasası'nın hükümetin ifade özgürlüğüne müdahalesini engelleyen birinci maddesini ihlal etmediği yönündeki kararı, herhangi bir itiraz notu olmadan onaylandı.

Yargıçlar alt mahkemenin kararını onaylarken, kararda "TikTok'un 170 milyondan fazla Amerikalıya farklı ve geniş bir ifade alanı, temas aracı ve topluluk kaynağı sağladığına şüphe yok . Ama Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı hasımla ilişkileri konusundaki ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesi için satışın gerekli olduğuna karar verdi" denildi.

Yüksek Mahkeme'nin kararından sonra Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın TikTok konusundaki tutumunun aylardır net olduğunu söyledi.

Sözcü "TikTok Amerikalıların kullanımına açık kalmalı. Ancak Amerikan sahipliğinde ya da Kongre'nin bu yasayı yaparken tespit ettiği ulusal güvenlik kaygılarını giderecek bir sahiplik yapısıyla" dedi.

Ancak Jean-Pierre "sadece zamanlama" nedeniyle, Biden'ın yasayı uygulamanın Pazartesi günü göreve başlayacak bir sonraki yönetimin görevi olduğunu anladığını" kaydetti.

Trump: Ne yapacağımı göreceksiniz

Donald Trump, CNN'e yaptığı açıklamada "En nihayetinde benim önüme gelecek ve ne yapacağımı göreceksiniz" demişti.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da Çin lideri Şi Jinping ile konuştuğunu ve TikTok'un da ele alındığını söyledi.

Trump, geçen ay da, genç seçmenlerin desteğini almasında yardımcı olduğundan uygulamaya "sıcak baktığını" belirtmişti.

Trump, ilk başkanlığı dönemindeyse başkanlık emriyle benzer bir yasağı uygulamayı amaçlıyordu.

Siber güvenlik şirketleri, TikTok'un uygulamada görüntülenenlerin ötesinde kullanıcı verisi toplama kabiliyeti olduğunu söylüyor.

Çin, 2017'de ülke dışında yaşayan Çin vatandaşlarının ülkenin istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapmasını şart koşan bir yasayı kabul etmişti.

Ancak Pekin yönetimi, şirketlere hükümet için bilgi toplama baskısı yaptığı iddialarını reddediyor ve yasağı eleştiriyor. TikTok daha önce birçok kez kendisinden veri istenmediğini açıklamıştı.