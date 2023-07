ABD'de 4 Temmuz kutlamalarında dron gösterileri tercih ediliyor

ABD'de bazı şehirler, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında yangın tehlikesi ve çevresel etkileri nedeniyle havai fişek gösterileri yerine dron gösterilerini tercih ediyor.

California'da dron gösterisi yapan şirket Drone Studios'un kurucu başkanı Jeff Stein, AA muhabirine, son yıllarda dron teknolojisinin, geleneksel havai fişek gösterilerine alternatif olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Stein, genel olarak havai fişeklere karşı dronların "tekrar kullanılabilir" olduğunu ve "çok az bakıma" ihtiyaç duyduğunu belirterek "Dronlar ardında atık parça veya duman bırakmıyor, çok gürültü oluşturmuyor. Benim kullandığım dronlar çok hafif; her bir dron sadece 274 gram ağırlığında ve çok küçük pervanelere sahip oldukları için çok fazla gürültü yapmıyor. Tehlikeli değiller. Kısaca, çevreye yönelik güzel etkileri apaçık ortada." dedi.

Dron teknolojisinin gösteri kapasitesinin, hava fişeğe kıyasla çok daha çeşitli olduğuna işaret eden Stein, "Örneğin havai fişeklerle, dronlarla olduğu gibi hava animasyonu yaratamazsınız ama dronla 3 boyutlu gösteri yapabilirsiniz. Esasen, her dron bir piksel gibidir yani gökyüzünde ne kadar çok dronunuz varsa gösteri o kadar dinamik olur." diye konuştu.

"Çevresel nedenlerden dolayı dron gösterilerinin daha yaygınlaşacağını düşünüyorum"

Stein, havai fişek kutlamasının ABD'de geleneksel olduğunu, kendisinin de bunu sevdiğini vurgulayarak "Ancak çevresel nedenlerden dolayı dron gösterilerinin daha yaygınlaşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2015'te kurduğu Drone Studios'ta gösterileri 100 dronla yaptıklarını, yakında bunu 200 drona çıkaracaklarını söyleyen Stein, insanların buna gösterdiği ilgi konusunda da şunları kaydetti:

"İnsanların tepkileri, geri dönüşleri harika oluyor. Bu bir yenilik ve hala yeni. Bu teknoloji hızla gelişiyor ve şu ana kadar dron gösterilerinin tüm potansiyelinin yalnızca yüzeyine dokunabildik. Her yıl bu gelişecek. Ne kadar dronunuz olursa o kadar dinamik ve etkileyici gösteriler yapabileceksiniz. Mesela, Yüzüklerin Efendisi'ni izleyenler bilir, Bilboa'nın havai fişek gösterisinde ejderha figürü kullanıldı. İşte dronlarla gökyüzünde havai fişeklerle yapamayacağınız, devasa 3 boyutlu animasyonlar, hikaye anlatımı, hareketli grafikler yaratabilirsiniz."

Stein, bugün California'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında Lake Tahoe, La Jolla ve Ocean Beach şehirlerinde havai fişek gösterisi yerine senkronize dron gösterisi yapacaklarını belirtti.

Bugün, yangın riski ve başta gürültü ve duman olmak üzere çevreye etkisi bakımından Utah'ta Salt Lake City ve Colorado'daki Boulder'da da havai fişek gösterisi yerine dron gösterileri yapılacak.

Öte yandan, New York Şehri Yangın Komiseri Laura Kavanagh, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, her yıl 10 bin civarında kişinin havai fişek kaynaklı kazalarda yaralandığına dikkati çekerek "Havai fişekler eğlenceli olduğu kadar profesyoneller dışındaki insanlar, özellikle çocuklar için de bir o kadar tehlikeli. Her yıl korkunç ve inanılmaz kazalarla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.