947 liralık oyun Playstation Plus'ta ücretsiz oluyor!

PlayStation Plus, oyuncuların oyunlara, çevrimiçi çok oyunculu modlara ve özel içeriklere erişmesini sağlayan ücretli bir PlayStation abonelik hizmeti olarak geçtiğimiz aylarda ülkemizde de kullanıma sunuldu. Her ay sunduğu ücretsiz oyunlarla öne çıkan platformun Kasım ayındaki oyunları sızdırıldı.

PS Plus'ta Kasım ayında sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu

Kasım ayı içerisinde Playstation Plus'ta sunulacak oyunlar arasında Nioh 2, Lego Harry Potter Collection ve Heavenly Bodies bulunuyor. Ücretsiz oyunlar 1 Kasım'dan itibaren kullanılabilir olacak. Her zamanki gibi, tüm PS Plus aboneleri, kademeleri ne olursa olsun, Kasım ayı içerisinde bu oyunları ücretsiz olarak edinebilecek.

Oyunların detaylarına geçmeden önce bu bilginin resmi olmadığını hatırlatmakta fayda var. Ancak sızdırılan bu bilgiler genelde doğru çıkıyor. Sengoku döneminin daha sakin dönemlerinde geçen ve ilk oyunun öncesini anlatan Nioh 2, mücadelelerin nasıl başladığına şahit olma fırsatı sunuyor. Nioh 2'nin hem PS5 hem de PS4 sürümleri ücretsiz olacak.

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Lego Harry Potter Collection, piyasadaki en yeni Lego video oyunu değil, ancak hem eleştirmenler hem de hayranlar tarafından en iyi oyunlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu koleksiyon, 1-4 ve 5-7. yılları tek bir oyunda birleştiriyor. Bu oyun PS4'te sunuluyor.





Fizik tabanlı bulmaca oyunu Heavenly Bodies ile Kasım ayı ücretsiz oyun listesi tamamlanıyor. Oyuncuların sıfır yerçekimi ortamını keşfetmelerine, bulmacaları çözmelerine ve uzaydaki güzellikleri toplamasına olanak tanıyan Heavenly Bodies'in PS5 ve PS4 sürümleri ücretsiz oluyor.

Kasım 2022 için ücretsiz PlayStation Plus oyunları

Nioh 2 (PS5/PS4)

Heavenly Bodies (PS5/PS4)

Lego Harry Potter Collection (PS4)

Playstation'un Plus abonelerine özel sunduğu ücretsiz oyunlar bu şekild sıralanıyor. Peki siz PS Plus ücretsiz oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.