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8 Nisan 2024 Güneş Tutulması Nasıl İzlenir?

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8 Nisan 2024 Pazartesi günü, yani yarın, çok sık rastlamayacağımız astrolojik olaylardan biri yaşanacak. Geçtiğimiz haftalarda sizler için NASA tarafından yayınlanan takvimi paylaşmıştık. Eğer Amerika'dan bizleri takip ediyorsanız buraya tıklayarak saat saat güneş tutulmasının görüleceği konumlara ulaşabilirsiniz. Peki Amerika'da değilsek "Güneş tutulması nasıl izlenir?" sorusunun cevabı ne? İşte detaylar…

8 Nisan 2024 güneş tutulması nasıl izlenir?

Güneş tutulması, NASA tarafından belirtilen takvime göre 8 Nisan 2024 Pazartesi günü yani yarın gerçekleşecek. Genel olarak tutulma Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada'da bulunan takipçilerimiz tarafından canlı olarak izlenebilecek.

Güneş tutulmaları tarihte pek çok kez gerçekleşti ve her seferinde insanlık yeryüzüne vuran karanlıkla büyülendi. Ancak bir insan ömrü boyunca kaç kez güneş tutulması izleyebilir sorusunu sorduğumuzda buna pek çok yanıtını veremiyoruz.

Dünya kurumadan Mars kurudu!

Bu sebeple hem tutulmayı kaçırmamak hem de evrenin imzalarından birine tanık olmak adına sizlere binlerce kilometre uzaklıkta gerçekleşen tutulmayı evinizde nasıl rahatça izleyebileceğinizi bildirmek istedik. Burada karşımıza çıkan ilk çözümse Google TV oldu.

Google TV kullanıma açık olduğu bölgelerde yerel ve ulusal kanallardan gelen güneş tutulması içeriklerini bir araya getirecek. Ardından bunlara kısa reklamlar da ekleyerek kullanıcılara sunacak. Sizler televizyon karşısında tıpkı bir haber bülteni takip ediyor gibi güneş tutulmasını anbean takip edebileceksiniz.

Eğer Google TV üyeliğiniz yoksa üzülmeyin. Zira platform aşağıda belirtilen kanallardan içerikleri derleyecek. Google TV kullanmadan kablolu yayın ile sizde güneş tutulmasını takip edebilirsiniz.

NBC News Now

Scripps News

Reuters Now

NBC Dallas Fort Worth

NBC Washington DC

NBC San Diego

NBC Los Angeles

NBC Philadelphia

NBC New York

NBC Connecticut

NBC South Florida

NBC Boston

NBC Bay Area

NBC Chicago

AccuWeather NOW

Son olarak NASA'nın da kendi YouTube kanalından tutulmayı yayınlayacağını bildirelim.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Kuzey Amerika Kanada Google Güneş NASA Teknoloji Güncel Haberler

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