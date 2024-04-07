8 Nisan 2024 Güneş Tutulması Nasıl İzlenir?
8 Nisan 2024 Pazartesi günü, yani yarın, çok sık rastlamayacağımız astrolojik olaylardan biri yaşanacak. Geçtiğimiz haftalarda sizler için NASA tarafından yayınlanan takvimi paylaşmıştık. Eğer Amerika'dan bizleri takip ediyorsanız buraya tıklayarak saat saat güneş tutulmasının görüleceği konumlara ulaşabilirsiniz. Peki Amerika'da değilsek "Güneş tutulması nasıl izlenir?" sorusunun cevabı ne? İşte detaylar…
8 Nisan 2024 güneş tutulması nasıl izlenir?
Güneş tutulması, NASA tarafından belirtilen takvime göre 8 Nisan 2024 Pazartesi günü yani yarın gerçekleşecek. Genel olarak tutulma Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada'da bulunan takipçilerimiz tarafından canlı olarak izlenebilecek.
Güneş tutulmaları tarihte pek çok kez gerçekleşti ve her seferinde insanlık yeryüzüne vuran karanlıkla büyülendi. Ancak bir insan ömrü boyunca kaç kez güneş tutulması izleyebilir sorusunu sorduğumuzda buna pek çok yanıtını veremiyoruz.
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Bu sebeple hem tutulmayı kaçırmamak hem de evrenin imzalarından birine tanık olmak adına sizlere binlerce kilometre uzaklıkta gerçekleşen tutulmayı evinizde nasıl rahatça izleyebileceğinizi bildirmek istedik. Burada karşımıza çıkan ilk çözümse Google TV oldu.
Google TV kullanıma açık olduğu bölgelerde yerel ve ulusal kanallardan gelen güneş tutulması içeriklerini bir araya getirecek. Ardından bunlara kısa reklamlar da ekleyerek kullanıcılara sunacak. Sizler televizyon karşısında tıpkı bir haber bülteni takip ediyor gibi güneş tutulmasını anbean takip edebileceksiniz.
Eğer Google TV üyeliğiniz yoksa üzülmeyin. Zira platform aşağıda belirtilen kanallardan içerikleri derleyecek. Google TV kullanmadan kablolu yayın ile sizde güneş tutulmasını takip edebilirsiniz.
NBC News Now
Scripps News
Reuters Now
NBC Dallas Fort Worth
NBC Washington DC
NBC San Diego
NBC Los Angeles
NBC Philadelphia
NBC New York
NBC Connecticut
NBC South Florida
NBC Boston
NBC Bay Area
NBC Chicago
AccuWeather NOW
Son olarak NASA'nın da kendi YouTube kanalından tutulmayı yayınlayacağını bildirelim.