Üye Girişi
Haberler

3000 yıllık dünyanın en eski haritası olduğu düşünülen tabletin sırrı çözüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en eski haritası sayılan 3000 yıllık 'Imago Mundi' tableti, British Museum'da çözüldü. MÖ 6. yüzyıla ait harita, Mezopotamya'yı ve bilinen dünyanın sınırlarını gösteriyor. Babillilerin dünya görüşünü, Tanrı Marduk inancını ve mitolojik canavarları yansıtıyor. Ayrıca, Babillilerin ay tutulmalarını ölüm işareti saydığını gösteren başka bir tablet de yakında deşifre edildi.

Yüzyıllardır gizemini koruyan ve dünyanın en eski haritası olduğu düşünülen 3000 yıllık bir tablet nihayet deşifre edildi. MÖ 6. yüzyıla ait olan ve "Imago Mundi" adı verilen bu harita, Mezopotamya'nın kuşbakışı görünümünü sunuyor ve o dönemde Babillilerin bilinen dünya hakkındaki inançlarına ışık tutuyor.

1882'de British Museum tarafından edinilen çivi yazılı tablet, eksik bir parçasının bulunmasıyla çözülebildi. Tablet, Dünya'nın yaratılışını ve o zamanki inanışa göre Dünya'nın ötesinde var olduğu düşünülen şeyleri anlatan bir dizi paragraf içeriyor.

Harita, modern Irak'ı kapsayan antik Mezopotamya'yı gösteriyor ve bölgeyi "Acı Nehir" olarak adlandırılan çift bir halka çevreliyor. Bu halka, o dönemde bilinen dünyanın sınırlarını işaret ediyor.

British Museum'dan çivi yazısı uzmanı Dr. Irving Finkel, "Bu dairesel diyagramda, insanların yaşadığı, geliştiği ve öldüğü bilinen dünyanın tamamını görüyorsunuz. Ancak bu haritada daha fazlası var," diye açıklıyor.

Araştırmacılar, Mezopotamya etrafındaki dairenin Babillilerin bu bölgeyi dünyanın merkezi olarak gördüklerini doğruluyor. Haritada ayrıca Fırat Nehri'nin antik Mezopotamya'yı kestiği görülüyor.

Tablet aynı zamanda Babillilerin yaratılış Tanrısı Marduk'a olan inançlarını ve akrep-adam, Anzu adlı aslan başlı kuş gibi mitolojik canavarları da doğruluyor. Antik Babillilerin Nuh'un Gemisi'nin bir versiyonu olarak Utnapiştim adlı bir hikâyeleri vardı.

Yakın zamanda çözülen başka bir Babil gizemi de 4000 yıllık bir tablette bulunan kodun deşifre edilmesiydi. Bu metinler, Babillilerin ay tutulmalarını ölüm ve yıkımın uğursuz işaretleri olarak gördüklerini ortaya koyuyor.

3000 yıllık dünyanın en eski haritası olduğu düşünülen tabletin sırrı çözüldü

3000 yıllık dünyanın en eski haritası olduğu düşünülen tabletin sırrı çözüldü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

Kültür Sanat Mezopotamya Teknoloji Dünya Mısır

Jandarma komutanından savcıya sürpriz ziyaret! Narin soruşturmasında yeni gözaltılar olabilir

Narin soruşturmasında sıcak saatler! Jandarma komutanı savcının odasına gitti

 Adeta itiraf gibi sözler var! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

Her sözü itiraf gibi! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

 Sim kart ve kamera detayı korkunç! Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler

Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler
Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşet anları kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi? Nahit Eren kimdir? Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren kaç yaşında? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Peygamber Efendimiz Mevlid Kandil'inde mi yoksa 20 Nisan'da mı doğdu? Mevlid Kandilinde okunacak dualar neler? Mevlid Kandili duası nedir, nasıl edilir? Kandil duası! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Eylül Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Cenk Ergün istifa mı etti, neden istifa etti? Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Hafta sonu (14-15 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Mevlid kandilinde ne yapılır? Mevlid kandili ne anlama geliyor? 2024 Mevlid Kandili ne zaman? SİVASSPOR- GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN? Sivasspor- Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title