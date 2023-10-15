300 bin mAh kapasiteli Bix şarj istasyonu incelemesi

Powerbank ve şarj istasyonları artık hayatımızın odak noktaları haline geldiler. Bu videoda 300 bin mAh kapasiteli Bix şarj istasyonu inceleniyor. İnceleme ve ürün yorumları ShiftDelete.Net ekibinden Osman Furkan Şahin tarafından yapıldı.

Powerbank ve şarj istasyonları artık hayatımızın odak noktaları haline geldiler. Çünkü hepimiz gündelik hayatımızda birçok bataryalı ürün kullanıyoruz. Bu da sürekli bir şarj ihtiyacını bizlere doğuruyor. Bu videomuzda ise normal bir powerbank veya şarj istasyonundan öte daha profesyonel bir ürün inceliyoruz. İşte karşınızda 300 bin mAh kapasitesi ile Bix şarj istasyonu inceleme ve ürün yorumları…

Dağda, bayırda istediğiniz her yerde günlerce yetecek güç! Bix 300 bin mAh şarj istasyonu inceleme!

Bix markasının üretmiş olduğu bu şarj istasyonu gündelik kullanıcıların yanı sıra kamp yapmayı sevenlerin, kırsal kesimlerde ve elektriğin kısıtlığı olduğu alanlarda çalışan iş gruplarına yönelik. 300 bin mAh kapasiteye sahip olan bu güç istasyonun incelemesini sizler için ShiftDelete.Net ekibinden Osman Furkan Şahin yaptı. İşte karşınızda 300 bin mAh kapasiteli Bix şarj istasyonu inceleme videosu…

300 bin mAh kapasiteye sahip olan bu cihaz sayesinde özellikle bizim gibi video içerikleri üreten işletmeler istedikleri her yerde elektrik gücüne sahip olabiliyor. Sadece bataryaları şarj etmek için kullanılması takdirinde ise günlerce ihtiyaç duyulan elektrik miktarını kullanıcılarına sunuyor.

Bana 300 bin mAh çok fazla derseniz de çok daha kompakt boyutlarda daha az kapasiteli şarj istasyonlarını da Bix bünyesinde satın alabilirsiniz. Genel olarak tüm şarj istasyonları (güce bağlı olarak farklılık gösterebilirler) ihtiyaç duyduğunuz tüm şarj kablosu girişlerine sahipler.

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Bix'in videomuzda incelemiş olduğumuz 300 bin mAh bataryaya sahip versiyonu olan modeli ise 3 USB-A, 1 adet 100 W gücünde Type-C girişi, 1 AC, 1 DC girişleri ve çıkışları bulunmakta. İstenildiği takdirde AC girişi kullanılarak daha fazla priz girişi cihaza eklenebilmekte. Bunların yanında ekstra olarak dahili LED ışık ve SOS modu da şarj istasyonu üzerinde mevcut. 10,8 kilogram bir ağırlığa sahip olan cihaz sahip olduğu kapasite göz önüne alındığında oldukça hafif diyebiliriz.

Tabi bir istasyona aynı anda birçok cihaz bağlandığı takdirde güvenilir bir sisteme de ihtiyaç duyulmakta. Bunun için Bix istasyonlarında %100 Orijinal Premium Lityum İyon Pili kullanılırken kısa devre, aşırı akım, aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı yük ve aşırı ısınmaya karşı koruma sistemleri bulunmakta.