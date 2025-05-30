286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

Uluslararası Uzay İstasyonu'na sadece sekiz günlük bir görev için gönderilen ABD'li astronotlar Butch Wilmore ve Sunita Williams, beklenmedik bir şekilde 286 gün boyunca yörüngede kaldı. Haziran 2024'te başlayan görev, dokuz ay sonra mart ayında sona erdi. Ancak astronotların Dünya'ya dönüşleri, beklenenden çok daha zorlu oldu.

ASIL MÜCADELELERİ DÜNYA'YA DÖNÜNCE BAŞLADI

Ladbile'nin haberine göre; Dünya'ya getirildikten hemen sonra hastaneye kaldırılan ikili, o günden bu yana NASA'nın sağlık ekiplerinin gözetiminde kapsamlı bir tedavi sürecinden geçiyor. Uzaydaki ekstrem koşullara karşı başarılı bir direniş gösteren astronotlar için asıl mücadele, Dünya'ya ayak bastıklarında başladı.

"YER ÇEKİMİ RAHATSIZ EDİCİ OLUYOR"

59 yaşındaki Butch Wilmore, dönüş sonrası hala sırt ağrıları yaşadığını ve Dünya'daki yer çekiminin vücudu üzerindeki etkilerini yoğun şekilde hissettiğini belirtti. Rus yapımı kapsülle Dünya'ya döndükleri ana dair detayları paylaşan Wilmore, "Kapsül denize indiğinde henüz çıkmamıştık ve boynum ağrımaya başladı. Yer çekimi bir süre çok rahatsız edici oluyor; bu süre kişiye göre değişebilir" dedi. Ayrıca sırtının belirli bir bölgesinde hala hafif bir sızı hissettiğini de ekledi.

Görev arkadaşı Sunita Williams ise son iki ayın oldukça karışık geçtiğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta NASA'nın düzenlediği karşılama etkinliğinde konuşan Williams, "Eve döneceğimizi biliyordum. Sadece bizi alacak doğru aracın gelmesini beklememiz gerekiyordu. Her şey hazır olduğunda, biz de evimizdeydik" ifadelerini kullandı. Astronot, uyku düzenini yeniden kurmanın zorluklarını da anlattı. Uzaydan döndüğünden bu yana sabah 4'te uyanmaya alışık olduğu günlük rutine yeni yeni dönebildiğini söyledi.

MİKRO YER ÇEKİMİNİN BEDELİ: KAS KAYBI VE KEMİK ERİMESİ

Wilmore ve Williams, NASA uzmanlarının yönlendirmesiyle yürütülen rehabilitasyon sürecinde, mikro yer çekiminin vücutta yarattığı tahribatla mücadele etti. Uzun süreli uzay görevlerinde kasların hızla zayıfladığı, kemiklerin ise erime riskiyle karşı karşıya kaldığı biliniyor. İkili, kas yapılarını yeniden güçlendirmek ve yer çekiminde denge kurabilmek adına özel bir fizik tedavi programına alındı. Yoğun geçen iki aylık tedavi sürecinin ardından her iki astronot da büyük ölçüde toparlandı. Ancak Dünya'nın fiziksel koşullarına uyum sağlamak, tahmin edilenden daha fazla zaman alıyor.