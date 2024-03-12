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2024'ün En Çok Beklenen Akıllı Telefonları

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2024 yılında akıllı telefon dünyasında birçok yenilikle dolu olacak. Yılın en çok beklenen modelleri, gelişmiş kameralar, güçlü işlemciler ve yenilikçi özelliklerle donatılmış durumda. Bu yeni cihazlar, akıllı telefon teknolojisinin sınırlarını zorlayarak kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2024 yılı, akıllı telefon dünyasında birçok yenilikle dolu olacak. Yılın en çok beklenen modelleri, gelişmiş kameralar, güçlü işlemciler ve yenilikçi özelliklerle donatılmış durumda. Bu yeni cihazlar, akıllı telefon teknolojisinin sınırlarını zorlayarak kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İşte 2024'ün en çok beklenen akıllı telefonları

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 serisi, 2024 yılının en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alıyor. Bu seride en çok dikkat çeken model ise iPhone 16 Pro Max. Söylentilere göre, bu modelin 6.9 inç ekran, daha güçlü bir A18 Pro yonga seti ve yeni bir 'Capture' düğmesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 'süper telefoto' kamera ve 48MP ultra geniş kamera gibi özellikler de öne çıkıyor.

OnePlus Open 2

OnePlus, katlanabilir telefon pazarında OnePlus Open ile önemli bir başarı elde etti. OnePlus Open 2'nin, orijinal modelin sunduğu büyük ekranlar, şık tasarım ve mükemmel kameraları koruyacağı veya iyileştireceği bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 6, 2024 yılının en popüler kitap stili katlanabilir telefonlarından biri olabilir. Söylentilere göre, bu modelin titanyum çerçeve, genişletilmiş kapağın ekranı ve yüksek parlaklık gibi yenilikler sunması bekleniyor.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro, yılın en çok beklenen non-foldable, non-Apple telefonlarından biri. Sızıntılar, bu modelin yeni bir tasarım, üçlü lensli kamera ve yeni bir Tensor G4 yonga seti sunabileceğini öne sürüyor. Yapay zeka, bu telefonda büyük bir odak noktası olacak.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung'un en popüler katlanabilir telefonlarından biri olabilir. Bu modelin daha büyük bir kapağın ekranı, daha büyük bir batarya ve katlanabilir ekranda daha küçük bir kırışıklık sunması bekleniyor.

2024, akıllı telefon teknolojisinin sınırlarını zorlayan bir yıl olarak göze çarpıyor. Sizce, bu akıllı telefonlar kullanıcı beklentilerini karşılayabilir mi? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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