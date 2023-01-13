2024 Nissan GT-R önemli değişikliklerle geliyor!

Godzilla lakaplı Nissan GT-R, 2024 model yılı için hem tasarım hem de performans anlamında önemli yeniliklere sahne oluyor.

2007 yılından bu yana aramızda olan Nissan GT-R R35, yapılan küçük yeniliklerle birlikte 2023 yılına kadar geldi. 2017 model yılında şimdiye kadarki en büyük yeniliğe sahne olan GT-R R35, 2024 model yılı ile birlikte bir büyük güncelleme daha almaya hazırlanıyor.

Nissan GT-R tasarım ve performans açısından gelişmeye devam ediyor

Godzilla lakaplı ikonik otomobil 2024 model yılı için hem tasarım hem de performans anlamında önemli sayılabilecek yeniliklere sahne oluyor. 2023 Tokyo Otomobil Fuarı ile birlikte görücüye çıkan yeni model, Nismo ve T-spec versiyonlarını da beraberinde getirdi.

Yenilenen modeli incelediğimizde ilk olarak ön ızgaradaki değişim dikkat çekiyor. Nissan modellerinde görmeye alıştığımız V formlu parçanın ön ızgaradan kalkması ile birlikte daha agresif bir görüntü oluştuğunu söylemek mümkün. Artık daha geniş görünen ön ızgara ile GT-R R35'in R34'e bir adım daha yaklaştığını görüyoruz.

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Ön tamponun her iki tarafındaki bal peteği formlu LED aydınlatma grubu ise yenilenen modele farklı bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca sürtünmeyi en aza indirmek ve daha iyi soğutma performansı için ön hava girişindeki ızgaraların da inceltildiği belirtiliyor.

Arka bölümde ise değişiklikler çok daha sınırlı kalmış. İkonik dörtlü stop lambası grubu yeni bir grafiğe kavuşurken, aracın şık titanyum egzoz çıkışları mavi renkli uçları ile oldukça güzel bir görüntü ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra aracın hatları yumuşatılarak aerodinamik olarak daha verimin artırıldığı ifade ediliyor. Nissan tüm bu tasarım değişiklikleri ile birlikte sürtünme katsayısının 0.26 cd'de tutulurken daha iyi yere basma kuvveti elde edildiğini açıkladı.

Kaputun altında ise Nissan, 3,8 litrelik çift turbo beslemeli V6 motoru kullanmaya devam ediyor. 573 beygir güç ve 672 Nm tork üretebilen bu ünite gücünü 6 ileri çift kavramalı şanzıman ile dört tekerleğe birden aktarıyor.

Model gamının tepesinde yer alacak Nismo versiyona geçtiğimizde ise standart modelden farklı olarak daha farklı ve agresif tampona sahip. Arka bölümde de agresif difüzör ile donatılan araçta karbon fiber detayların da sıkça kullanıldığını görüyoruz. Daha şişkin ve havalandırmalı ön çamurluklar ise aracın özel bir model olduğunu hissettiriyor. Yüzde 10 daha fazla yüzey alanına sahip olan arka kanat ise sportif modeli tamamlar nitelikte. Nismo ayrıca yeni Gizli Gri (Stealth Gray) rengini de beraberinde getiriyor.

Nissan GT-R Nismo'nun kaputunun altındaki motor ise 608 beygir güç ve 651 Nm tork üretebiliyor. Daha güçlü motorun yanı sıra yeni bir sınırlı kaydırmalı diferansiyele sahip olan Nismo versiyonda aynı zamanda özel ayarlı bir süspansiyon ayarından da söz etmek mümkün.

Yenilenen model ile birlikte T-spec versiyon da yeniden hayatımıza giriyor. Standart GT-R R35 Premium baz alınarak geliştirilen versiyon geçmişe atıfta bulunarak Millenium Green ve Midnight Purple renkleri ile sahne alacak. Bunun yanı sıra altın renkli jantlar ve karbon seramik diskler de bu özel modeli ayıran detaylar arasında.

Uzun süredir üretimde olsa da hala güzel görünmeyi ve üstün performans göstermeyi başaran Nissan GT-R R35, bir süre daha aramızda olacak gibi görünüyor. Peki siz yeni Nissan GT-R R35 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.