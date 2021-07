Teknoloji ve oyun dünyası Monster #WASD'ta buluştu

Monster Notebook'un oyun ve teknoloji dünyasına dair keşfettiği çözümleri ve geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaştığı Monster #WASD, dün akşam gerçekleşti. Monster #WASD, etkinliğinde oyuncular, espor hayranları, kreatif içerik üreticileri ve girişimciler için hayata geçirilen projeler tanıtıldı.

Monster #WASD, etkinliğinde Monster Notebook, yeni ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmanın yanı sıra oyuncular, espor hayranları, kreatif içerik üreticileri ve girişimciler için hayata geçirdiği proje ve inisiyatiflerini de tanıttı. Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şirketin yeni yatırımları hakkında yapılan açıklamalar ise Türkiye'deki ve yurt dışındaki Monster Notebook kullanıcılarına müjde oldu.

Teknoloji ve oyun ekosisteminin önde gelen isimlerini ağırlayan etkinlikte Monster Notebook Kurucu ve CEO'su İlhan Yılmaz, Kojima Productions Pazarlamadan Sorumlu Direktör Jay Boor, Monster Notebook CMO'su Göktuğ Okan Oğuz, Monster Notebook CGO'su Cem Çerçioğlu, Intel Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız, NVIDIA Pazarlama ve Ürün Direktörü Mark Aevermann, Teknoloji Editörü Mesut Çevik, Mete "EastergamersTV" Özbey, Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, Redbull Pazarlama Direktörü Çağdaş Yaltı, Microsoft PC Gaming Direktörü Stephen Broadwell, Monster Notebook CSO'su Bilgin Semiz, Ahmet "Jahrein" Sonuç ve daha birçok konuşmacı yer aldı. Monster Oyun Müzikleri Orkestrası da müzik severler için geceye özel performans sergiledi.

YENİ NESİL TEKNOLOJİYE SIÇRAYIŞ

Tanıtımı yapılan ürünler arasında Monster Notebook'un masaüstü bilgisayarları saf dışı bırakan performans değerleriyle şaşırtan yeni model dizüstü bilgisayarları, Pusat serisi yeni oyuncu aksesuarları, mekan bağımsız çalışanlar için geliştirilen EV-OFİS ürünleri ve yayıncılar için üretilen streaming ekipmanları öne çıktı. Monster Notebooklar ve Monster Pusat markaları ile son bir senede 100 binden fazla ürün satışı gerçekleştiğini açıklayan şirket, haziran ayı ortasında satışa çıkardığı yeni ürünleriyle kullanıcılarına daha fazla performans, daha fazla güç ve daha fazla mobilite sözü verdi.

Monster Notebook dizüstü bilgisayarlar, Intel'in daha fazla performans sağlamak için gerekli olan işlem parçacığı ve çekirdek sayısını düşüren 11. nesil işlemcilerinin yapay zeka teknolojisi ve yeni 30 serisi NVIDIA ekran kartlarının, RT Çekirdeklerinin, Tensör Çekirdeklerinin ve duraksız işlem özelliğine sahip çoklu işlemcilerin performans değerleri ile yepyeni bir seviyeye geçiş yaptı. Abra, Tulpar, Semruk, Huma ve Markut serisinin yeni nesil teknolojisini kusursuz ekran deneyimi, ergonomi, hafiflik ve estetik tasarımlar tamamlıyor.

PUSAT SERİSİNİ BU SENE YEPYENİ ÜRÜNLER

Geçtiğimiz senelerde mouse, mousepad, mekanik RGB klavye, notebook cooler, headset ve gamepad'lerden oluşan PUSAT serisini bu sene yepyeni ürünlerle zenginleştiren Monster Notebook, oyun deneyiminin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Pusat Pro Flight stick, Pusat Web Cam, Pusat USB yayıncı mikrofonu, Dockstation, Aryond A32 gaming monitör ve suya dayanıklı bluetooth hoparlör Bukra ile aksesuar portföyünü genişleten marka bu sayede 2021'in ilk yarısında PUSAT serisinin gelirlerinde yüzde 128 oranında büyüme elde ettiğini açıkladı.

KREATİF İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN MARKA ELÇİLİĞİ PROGRAMI

Dijital dünyadaki içerik üreticilerini desteklemek için hayata geçirilen program tüm platformlardaki içerik üreticileri için geçerli. Monster Ambassador Program, kısa adıyla MAP, kapsamında Monster Notebook, içerik üreticilerine ekipman ve cihaz desteği sağlıyor. Programa katılanlar MAP sistemi

üzerinden ihtiyaçları olan cihaz veya aksesuarları seçerek belirlenen süreler dahilinde cihazları kullanabiliyor ve bu ürünler hakkında kendi platformlarında paylaşım yapıyorlar. Böylelikle içerik üreticileri kendi ekipman ihtiyaçlarını karşılarken tüm Monster ekosistemini deneyimleyip takipçileri ile bu tecrübelerini paylaşabilecekler. Büyük ödüllü yarışmalara da ev sahipliği yapacak Monster Ambassador Program'ın başvuruları 30 Haziran itibariyle açıldı.

AMATÖR VEYA PROFESYONEL FARK ETMEKSİZİN TÜM OYUNCULARIN KATILABİLECEK

Monster Notebook'un geçtiğimiz sene sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı evde kalan oyunseverler için ilkini hayata geçirdiği espor etkinliği Monsters Reloaded, bu sene Intel'in partnerliğinde çok daha büyük kapsamlı olarak gerçekleşiyor. CS: GO, Valorant, Rocket League, Fortnite, Minecraft gibi en sevilen oyunların turnuvalarını kapsayan Intel Monsters Reloaded; açık turnuvalar, akademi turnuvaları ve haftalık eğlenceli turnuvaları ile her hafta dopdolu oyun içerikleri sunacak. Altı ay sürecek etkinlikte 10 binden fazla oyuncunun ağırlanması hedefleniyor. Her seviyeden oyuncuya fırsatlar sunan etkinlik festival havasında geçecek.

İSTANBUL KARTAL'DA DEV BİR SHOWROOM VE OPERASYON MERKEZİ

Monster #WASD'ta yeni yatırımlarını da kullanıcılarıyla paylaşan Monster Notebook, Kartal'da toplam 6.000 m2'lik dev bir showroom ve operasyon merkezi açacağını duyurdu. Üretim, lojistik, teknik servis ve müşteri deneyim alanı olarak hizmet sunacak bu yeni yatırımın 2021 içinde tamamlanması bekleniyor. Günde 1.000 adet notebook üretebilecek kapasiteye sahip bu yeni merkez ile Türkiye ve Avrupa operasyonlarını güçlendirmeyi hedefleyen şirket, bu merkezin aynı zamanda oyun ve espor dünyası için bir buluşma noktası olmasını amaçlıyor.

Üretim ve teknik servis merkezlerinin yanı sıra bir de shoowroom alanını barındıran bu yer; içinde simülasyonların yer aldığı, creative, business ve gaming konseptine özel ürünlerin kendi atmosferlerine ait alanlarda sunulduğu bir tasarıma sahip olacak. Bu alanda espor takipçilerine özel turnuvaların gerçekleşeceği yaklaşık 250 kişilik bir alan da hayata geçecek.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA MAĞAZA

İstanbul'da yaşayan müşterilerinin yüzde 60'ının Avrupa Yakası'nda ikamet ettiğini ve bu sebeple kullanıcılarına daha yakın olmak için İstanbul'daki ikinci mağazasını Avrupa yakasında açacağını duyuran Monster Notebook, bu mağazanın da Kadıköy mağazası gibi deneyim alanı ve teknik servis alanı barındıracağını açıkladı. Henüz tam adresi verilmeyen mağaza önümüzdeki aylarda kapılarını açacak.

BERLİN'DEN SONRA LONDRA

Almanya merkezli Avrupa operasyonunu 2020'de Berlin'in Alexandreplatz meydanında açtığı dev bir oyun deneyim mağazası ile başlatan Monster Notebook, şimdi de dünyanın altıncı büyük oyun pazarına sahip Birleşik Krallık'a açılacak. 2021'in ikinci yarısında yalnızca online'da başlatılacak operasyonlar 2022 itibariyle Londra'da fiziksel mağaza ile devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı