Teknofest ne zaman? 2021 Teknofest nerede yapılacak? 2021 Teknofest hangi gün başlıyor? İstanbul'da mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinde önemli rol üstlenen TEKNOFEST'in bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini söyledi. Peki, Teknofest katılım ücretsiz mi? Teknofest katılım için başvuru gerekiyor mu? Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest ulaşım nasıl sağlanır? Teknofest nerede? Teknofest ne zaman 2021?

TEKNOFEST NE ZAMAN 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, TEKNOFEST'in başlayacağı tarihi paylaştı. Erdoğan, " TEKNOFEST 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'ndan başlıyor. " dedi.

TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK 2021?

Teknofest 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

"Yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlayan Şişecam'ın pazar payı 86 yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uçak gemisini geliştiren ülkemizin cam ürünlerine olan talebi artırıyor. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan her sanayicimizin başımızın üstünde yeri vardır. Şişecam 86 yıllık mazisiyle Türk ekonomisinin hangi zorluklardan geçtiğinin en güzel örneğidir. Tesisimizin ülkemiz sanayine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"BİR ÇOK TARİHİ ADIM ATTIK"

2002 Türkiye'si krizin, terörün, belirsizliğin çaresizliğin tıpkı karabasan gibi ülkemizin üstüne çöktüğü bir yıldı. Türk ekonomisini prangalarından, Türk siyasetini de vesayet zincirlerinden kurtarmak için bir çok tarihi adım attık. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha demokratik bir ülke idealinden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bir dönem krizlerle anılan ülkemizi en büyük ekonomi ve kalkınma hamleleriyle tanıştırdık. 36 milyar dolardan devraldığımız yıllık ihracatı 207 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya yükselttik. Tabanca mermisi bile yapmayan bir ülkeyken bugün kendi füzesini, insansız hava aracını yapan bir ülke konumuna geldik. Enerjide kurulu gücümüzü 32 bin megavattan, 100 bin megavat sınırına getirdik. Göreve geldiğimizde 414 bin kişinin istihdam edildiği OSB'ler bugün 2 milyon 200 bin kişinin ekmek kapısı oldu. Türkiye'nin ortalama büyüme oranını yüzde yüzde 1'in altından aldık, yüzde 5 seviyesine getirdik. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"GÖRMEYENLERE NE DESEK BOŞ"

Birileri ısrarla Türkiye'de fabrika yok diyerek sanayicimize hakaret ediyor. Arka arkaya açılan fabrikaları görmeyenlere ne desek boş. Onlar görmese de anlamasa da bu yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. 2020'de G20 ülkeleri havlu atarken biz yüzde 1,8'le en çok büyüyen ülke olduk. 2021'de yüzde 7,2 ve ikinci çeyrekteki yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla geçen seneyi teyit ettik.

"TEKNOFEST BAŞLIYOR"

Gençlerimizin beklediği müjdeyi açıklamak istiyorum. TEKNOFEST 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlıyor. 81 ilde 100 deneyap teknoloji atölyesi için eğitim seferberliği de sürüyor. Bunları yaygınlaştıracağız. Polatlı Tarım Üniversitesi için girişimi desteklediğimi de belirtmek istiyorum."

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