Teknofest İstanbul nerede? Teknofest katılım ücretli mi, ücretsiz mi?

TEKNOFEST İstanbul nerede? TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Festival kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda etkinlik ve yarışma gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST bu yıl İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açacak. Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen festival, ayrıca TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği ile 175 bin kişiyi ağırlamıştı. İstanbul ayağında ise hem teknoloji yarışmaları hem de fuar alanında farklı etkinlikler yer alacak. Ziyaretçiler burada konserlerden sergilere, planetaryum deneyimlerinden atölye çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede programa katılabilecek.

Festival alanı, havacılık ve uzay teknolojilerinden denizcilik mirasına kadar birçok unsurun sergileneceği bir buluşma noktası olacak. Öğrencilere özel uçuş etkinlikleri, simülasyon deneyim alanları ve hava gösterileri de programın önemli parçaları arasında yer alacak. Ziyaretçiler etkinlik süresince hem yarışmaları takip edebilecek hem de çeşitli deneyim alanlarından yararlanabilecek.

TEKNOFEST İSTANBUL GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ, PARALI MI?

TEKNOFEST İstanbul'a girişler tamamen ücretsiz olacak. Ancak ziyaretçilerin etkinlik alanına girebilmek için online kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulurken, 7 yaş altındaki çocuklar için kayıt şartı aranmıyor.

Festival ziyaretleri 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek. Etkinliğe ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi öneriliyor. Böylece hem hızlı hem de kolay erişim sağlanabilecek. Tüm detaylar ve kayıt işlemleri için "www.teknofest.org" adresinden bilgi alınabiliyor.

TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Etkinlik alanı, hem yarışmacılara hem de ziyaretçilere geniş bir katılım imkanı sunacak. 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda, ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon lirayı aşkın ödül verilecek.

Festival programında sadece yarışmalar değil, aynı zamanda konserler, sergiler ve interaktif deneyim alanları da bulunacak. Atatürk Havalimanı, bu kapsamlı etkinlik için ziyaretçilere ev sahipliği yaparken farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerle dolu bir program sunacak.