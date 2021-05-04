Tam kapanmada skandal görüntüler! Lüks teknede çıplak poz verdiler
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Tam kapanmada skandal görüntüler! Lüks teknede çıplak poz verdiler

Tam kapanmada skandal görüntüler! Lüks teknede çıplak poz verdiler
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Muğla'da tam kapanma döneminde özel yatların denize çıkmasına izin verilmesinin ardından Göcek Koyu'ndaki bir yattan kameralara yansıyan görüntüler şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde lüks tekne ile denize açılan bir grubun çıplak vaziyette birbirlerinin fotoğraflarını çektiği anlar yer aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Koyu'nda dün şaşkına çeviren görüntüler kaydedildi. Tam kapanma döneminde özel yatların denize çıkmalarına izin verildiği Muğla'da vatandaşların kamerasına tekneyle denize açılan bir grubun çıplak şekilde tekne üstünde durduğu ve kamerayla birbirlerinin fotoğraflarını çektikleri anlar yansıdı.

SAMİMİ POZLAR VERİP O ANLARI DA KAYDETTİLER

Lider Gazete'den Ahmet Arğıllı'nın haberine göre; yüz kızartan görüntülerde 2 erkek ve 6 kadının olduğu anlaşılırken, kadınların birbirleri ile samimi pozlar verdiği ve bu anları da telefonla kaydettikleri görüldü.

Tekne üzerinde çıplak poz verdiler

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Böyle bir görüntünün tam kapanma dönemi ve Ramazan ayı içerisinde ortaya çıkmış olması ise büyük bir infiale yol açarken rahat bir vaziyette tekne üzerinde uygunsuz şekilde dolaşan görüntülerdeki kişilerin kim oldukları ise merak konusu haline geldi.

DENETİMLER YETERSİZ Mİ?

Öte yandan tam kapanma dönemi içerisinde Muğla'da özel yatların denize açılabilmesi gündemde tartışma konusu olurken böyle bir olayın yaşanması ise denetimlerin yetersizliğinden mi kaynaklanıyor sorusunu akıllara getirdi.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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