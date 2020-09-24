Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması: "Olumsuz durum yok"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması: "Olumsuz durum yok"

24.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:55
Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması:

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi'nde meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası Tekirdağ Valiliğinden açıklama yapıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi'nde meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası Tekirdağ Valiliğinden açıklama yapıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 24.09.2020 tarihinde saat 16.38 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçeleriyle komşu illerde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Deniz Akkaya Bülent Ersoy Meryem Uzerli
Spor Babel Tisserand Okan Buruk Arda Turan Mbaye Diagne
Daha Fazla Bursa Deprem Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması: "Olumsuz durum yok" - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 18:55:35. #1.14#
title