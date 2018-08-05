Tekirdağ Tarih Köylü Kadınların Elleriyle Gün Yüzüne Çıkıyor

Tarih köylü kadınların elleriyle gün yüzüne çıkıyor

TEKİRDAĞ'da süren Hernaion-Teikhos Antik Kenti kazı çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik başkanlığında devam ediyor. Kazı çalışmalarında 20 köylü kadında asgari ücretli olarak çalışarak, tarihin gün yüzüne çıkarılmasına katkıda bulunuyor. Büyük titizlikle toprakları kazan kadınlar, ev ekonomilerine destekte bulunuyor.

Tekirdağ'ı merkez Karaevli köyünde 18 yıl önce başlatılan Heraion-Teikhos Antik Kenti kazı çalışmalarında sone gelendi. Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik başkanlığında devam eden çalışmalarında köylü kadınlarda son 5 yıl çalışıyor. Antik çağda bugünkü Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın kuzeyinde yaşamış, M.Ö. 4'üncü yüzyılda Büyük İskender'in topraklarını ele geçirmesiyle asimile olmuş Trakların tarihini toprak arasından çıkaran kazı ekibinde görev alan köylü kadınlar aylık asgari ücretle kazılarda görev alıyor. Kadınlar, büyük bir titizlikle toprakları kazıyor ve taşıyor. Kazı ekibinin en önemli yardımcıları olan kadınlar, insan tarihini gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşarken, aile bütçelerine de katkı sağdıklarını dile getiriyor.

Kadınlardan, Kıymet Altun(59), kazı alanında severek çalıştıklarını belirterek, Önceki yıllarda burada fırın dahi bulduk. Heykel figürleri bulduk. Çeşitli tabaklar bulduk. Neşe hocamızdan Allah razı olsun. Bizi buraya aldı iş verdi. Ekmek paramızı çıkarıyoruz. Önemli bir eser bulduğumuzda çok seviniyoruz. Hocamızda seviniyor dedi.

Tekirdağ Rakoczi Müzesi'nin eski müdürü ve kazı çalışması başkanı Akif Işın, kazıda çalışan her bir kadının yaklaşık beş yıldır kendileri ile çalıştığını belirterek, Ellerinde mala, kazı süpürgesi ve küreklerle, arkeologlara yardım eden kadınlar, kayda değer bir eser bulduklarında sevinçten havalara uçuyorlar. Adeta bir sarraf titizliği ile kazı yapıyorlar dedi.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Yaklaşık 25 dönüm alanı kapsayan ve kent merkezine 5 kilometre mesafedeki antik kentte, 2000 yılından bu yana yapılan kazı alanı, Prof Dr. Neşe Atik'in girişimleri sonucu kamulaştırıldı. Atik, Bu alanda önemli bulgular ve Traklara ait bir krallığın kalıntıları bulunuyor. Bu alanı önümüzdeki yıl açık hava müzesi haline getirip turizmin hizmetine sunmayı planlıyoruz dedi. Bu yılki kazıların, Trak medeniyetinin hali hazırda Türkiye'de yapılan tek kazı çalışması olduğunu belirten Atik, Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü ülkemizdeki kültür turizmi açısından çok önemli ve tek çalışmadır. Özellikle Bulgaristan'da birçok Trak şehri arkeolojik kazılarda ortaya çıkartıldı. Ama bizde ilk defa çıktığı için Balkan turizmini çekecek bir noktaya geldik. Kazı çalışması yaptığımız bu alan önceleri bir soğan tarlasıydı. Bugün gelinen noktada ise kamulaştırılması yapıldı. Artık teşhir ve tanzim çalışmalarını yapıyoruz. Sanırım önümüzdeki yıl bu alan halka ve turizme de açılacak ve şehrimiz adına güzel bir tanıtım hem de gelir kaynağı olacak dedi.

2 BÜYÜK AKRAPOL ORTAYA ÇIKARTILDI

Kazılarda 2 büyük Akropol da ortaya çıkartıldığını söyleyen Prof. Dr. Neşe Atik, İki büyük Akropol ortaya çıkartılmış durumda. Bir tanesi Heraki- Bele bir ana tanrıça kültü ile ilgili, diğeri ise Sağlık Tanrısı kültü ile ilgili bir yapı olan Akrapol'dü. Sağlık kültünde ilaç fırınları, hasta organlarının adandığı figürler ve tıp aletleri gibi sıra dışı buluntularımız var. Özellikle hiç yıkılmamış bir ilaç fırını var ki, benim bildiğim kadarı ile ülkemizde hiç bir müzede yok. Biz bunları müzeye taşıdık, hatta bu olgular nedeni ile ileride bol ziyaretçi göreceğine de inanıyorum dedi.