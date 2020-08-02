Tekirdağ sahillerine tatilci akını
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Tekirdağ sahillerine tatilci akını

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğli ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla denize girmek isteyenlerin akınına uğradı.

Tekirdağ sahillerine tatilci akını
02.08.2020 08:14 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:26

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğli ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla denize girmek isteyenlerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı bölgede sahiller doldu.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde doldu. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilçede tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren deniz keyfi yapmak için sahillere akın etti. İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen Emre Sezgin, sosyal mesafe nedeniyle bayramlaşmanın yapılamadığın ve bunun için de kurban kestikten sonra ailesiyle birlikte denize geldiklerini söyledi. Sezgin, "Birinci günü kurbanı kestik. Havalar sıcak denize kaçalım, dedik. Deniz çok güzel. Bayramlaşma bitti. Sosyal mesafe telefonla bayramlaştık. Kimseyle yakınlaşamadık" diye konuştu.

Hava sıcak olduğu için bayramda deniz kenarına geldiğini belirten Recai Emre, "Havalar sıcak biz de 'denize gidelim' dedik, bayramlaşma zaten yapamıyoruz ve ailece denize geldik" dedi.'KURALLARA UYULURSA SIKINTI YAŞANMAZ'

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ise bayram tatili olması nedeniyle sahillerin dolduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bir de buna bayram tatili eklenince vatandaşlar sosyal mesafe gereği bayram ziyaretlerini yapamadılar. Bunun için de günlerini değerlendirmek için denize gelmeyi tercih ettiler. Biz belediye olarak vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyoruz. Çünkü kurallara uyulursa sıkıntı ve problemler yaşanmaz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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