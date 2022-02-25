Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan, Kovid-19'a karşı aşılanmanın kültür haline gelmesi gerektiğini belirtti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, aşıların yeni gelişecek varyantlara karşı koruyuculuğu olduğunu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmanın vatandaşlar tarafından bir kültür haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kalkan, AA muhabirine virüsle mücadelede en etkili ve yetkin ilacın aşı olduğunu söyledi.

Aşılarını tamamlayan virüse yakalanmış vatandaşların süreci daha kolay atlattığının artık bilindiğini ifade eden Kalkan, "Aşıyı bir kültür haline getirerek aşılanmamış vatandaşlarımızı, eksik aşılı vatandaşlarımızı tekrar bir muhasebe yaparak kendilerini aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Aşının virüsün yeni varyantlara karşı da bir kalkan olduğunun altını çizen Kalkan, "Her ne kadar birebir yeni mutantın tam karşılayanı olmasa da bir aşının hazırlanması bir süre almakta ama genel olarak etkilerini gözlüyoruz. Bu konuda bizim daha yoğun olarak vaka sayılarımızın artmış olmasına rağmen hastane yükümüzün aynı oranda artmaması, bunun açık göstergelerinden bir tanesi." diye konuştu.

Aşılanma oranının artmasıyla yoğun bakımlara yatışların azaldığına işaret eden Kalkan, sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Aşı takvimine uyulmasının önemine dikkat çeken Kalkan, şöyle konuştu:

"Her halükarda aşı takvimimizi Sağlık Bakanlığımızın uyarıları ve önerileri doğrultusunda bilinçli bir şekilde devam ettirmeliyiz. Özellikle Sayın Bakanımızın ısrarla altını çizdikleri üzere kronik hastalıkları olanlar, yaşlılarımız, immün sistemi düşük hastalarımız mutlak aşılarını olmalı.

Bu hastalarımızı, bu gruptaki insanlarımızı korumak için mutlaka ve mutlaka aşıyı öne almalıyız. Aile fertleri hatırlatıcı olmalı. Bunu destekleyici olmalı. Bu konuda da hem mobil aşı ekiplerimiz var bizlere gelebilme imkanı olmayanları gidip evlerinde aşılıyoruz. Hem hastanelerimizde hem evlere giderek 24 saat bu hizmetlerimizi sürdürüyoruz."