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İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan aşı olmayan gençlere çağrıda bulundu

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, gençlerin "bize bir şey olmaz" diyerek Kovid-19 aşılarını yaptırmayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, gençlerin "bize bir şey olmaz" diyerek Kovid-19 aşılarını yaptırmayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların salgın tedbirlerine uymaya devam etmelerini istedi.

Kentin yüzde 89,8 aşılanma oranıyla Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu anımsatan Kalkan, "Tekirdağ'da vatandaşlarımız aşılanmaya dikkat gösteriyor. Çoğu vatandaşımız ailelerini de aşılamaya getiriyor. Sağlık çalışanlarımız da herkesi aşılayarak çalışmalarına devam ediyor. Sağlık çalışanları, yeni eğitim öğretim yılında vaka sayılarının artmaması için gayret ediyor. Bir doz aşı oranında yüzde 90'ları yakaladık. İki dozu tamamlayanların oranı da yüzde 67,5." diye konuştu.

Kalkan, herkesin salgınla mücadeleye destek olmaya devam etmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yoğun bakımlarda yatan hasta oranımız geçmiş yıla göre bir sıkıntı arz etmiyor. Gençlerimizin özellikle aşıya örnek şekilde ilgi göstermelerini, başka illere örnek olmalarını bekliyoruz. Bize bir şey olmaz düşüncesi çok şey kaybettiriyor. Bu düşüncede olan ve maalesef aşısını ihmal eden, tamamlamayan gençlerde de vefatlar görmeye başladık. Bu konuyu önemsemek gerekiyor. Maske ve mesafe konusundaki duyarlılığımızı da sürdürmeliyiz. Bütün vatandaşlarımızı, sonbaharı daha rahat atlatabileceğimiz tedbirleri almaya davet ediyorum. Biz de Valiliğimizin koordinesinde bütün birimlerimizle salgının başladığı günden itibaren dikkatle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan aşı olmayan gençlere çağrıda bulundu

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan aşı olmayan gençlere çağrıda bulundu

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan aşı olmayan gençlere çağrıda bulundu

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan aşı olmayan gençlere çağrıda bulundu

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan aşı olmayan gençlere çağrıda bulundu

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan aşı olmayan gençlere çağrıda bulundu

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan aşı olmayan gençlere çağrıda bulundu
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan aşı olmayan gençlere çağrıda bulundu - Haberler
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