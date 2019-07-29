Tekirdağ plajları doldu

TEKİRDAĞ'da hafta sonunda aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için plajları doldurdu.

Trakya'da hafta sonunda etkili olan aşırı sıcaklar, vatandaşların plajlara akın etmesine neden oldu. İstanbul, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerden gelenlerin akınına uğrayan plajlarda adım atılacak yer kalmadı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ ve Altınova halk plajları ile aralarında yaklaşık 10 kilometre uzaklık bulunan Kumbağ'dan Altınova plajına kadar deniz alanı tatilci vatandaşlarla dolup taştı.

Günübirlik çevre illerden gelen tatilci vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ, Barbaros, Altınova mahallerinden başlayarak Tekirdağ İstanbul yoluna kadar araç yoğunlukları yaşandı. Zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelse de jandarma ve polis ekiplerinin çalışması ile kontrollü geçiş sağlanmaya çalışıldı.

Kumbağ esnaflarından Ahmet Avcı, 'Kumbağ Marmara'nın incisi, denizi güzel. Ondan dolayı İstanbul'dan, Kırklareli tarafından Edirne'den vatandaşlar hafta sonları bazen hafta içi de olmak üzere buraya akın ediyor. Bu nedenle bayağı yoğunluklar oluyor. Buranın kumsalı güzel, tatilcilere en güzel tatil beldesi burası diyorum. Neden diyorum' Trakya İstanbul'a çok yakın. Günübirlik gelip gidebiliyorlar, haftalarca kalabilirler kumsalı çok güzel? dedi.

Kaynak: DHA