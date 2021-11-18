EDİRNE (AA) - Marmaraereğlisi Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla, Muharip Gaziler Derneği Marmaraereğlisi Teşkilat Bürosu üyeleri için Edirne kültür gezisi düzenledi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Edirne gezisine katılan Kıbrıs gazilerinin, Avrupa Müze Ödülü'ne layık görülen II. Beyazıt Darüşşifası ve Sağlık Müzesi, Lozan Antlaşması ile vatan topraklarına katılan Karaağaç'ta Tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı, Meriç Köprüsü, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Cami, çok kubbeli yapısıyla Osmanlı mimarisinde özel bir yeri olan Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Edirne'nin tarihi dokusu korunarak modern ve estetik bir anlayışla düzenlenen meşhur Saraçlar Caddesi ve Kapalı Çarşı'yı rehber eşliğinde ziyaret ettiğini söyledi.

KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla Muharip Gaziler Derneği Marmaraereğlisi İrtibat Bürosu üyeleri ile güzel anlar yaşandığını ifade eden Ata, bundan sonra da bu tür sosyal faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

Ergene Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

Ergene Belediyesi, Gölet Kafe'de vatandaşlara bedava internet hizmeti sunmaya başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, vatandaşların internet hizmetine yoğun rağbet gösterdiğini söyledi.

Yüksel, daha önce kış aylarının gelmesiyle vatandaşların damak tadına hitap eden sıcak çikolata, salep ve boza servisinin yanında mantı servisine de başlayan Ergene Belediyesinin şimdi de Gölet Kafe'ye gelen misafirlerine ücretsiz internet hizmeti verdiğini belirterek, "Teknolojiyi en iyi şekilde takip eden ve kullanan belediyemiz ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti vermeye başladı. Kafemize gelen misafirlerimiz doğanın eşsiz manzarasının yanında keyifle kahvelerini içerken akıllı telefonlarıyla da ücretsiz Wİ-Fİ hizmetimizden yararlanacaklar. Teknolojinin tüm imkanlarını halkımız için kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet