Tekirdağ'daki Ganos Dağı etekleri köylülerin diktiği fıstık çamı fidanlarıyla güzelleşecek

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı eteklerine, Orman Genel Müdürlüğünce sürdürülen çalışma kapsamında köy sakinlerince fıstık çamı fidanları dikiliyor.

Orman Genel Müdürlüğünce 2015 yılında başlatılan çalışma kapsamında, bölgede şimdiye kadar yaklaşık 400 bin fidan toprakla buluşturuldu.

2021 yılı için belirlenen 75 bin fidandan 27 bin fıstık çamı fidanı da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu köy sakinlerince dağın eteklerine dikildi. Köy sakinleri bu çalışmayla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Gaziköy Muhtarı Ali Altıntaş, AA muhabirine, köy sakinlerinin, diktikleri fidanlarla hem bölgeyi güzelleştirdiğini hem de gelir elde ettiklerini söyledi.

Gaziköylülerin geçen hafta da bölgeye 50 bin ada çayı fidesi diktiğini belirten Altıntaş, şöyle konuştu:

"Bu çalışma, çocuklarımıza, geleceğimize bir miras. Allah bu projeyi yapanlardan, herkesten razı olsun. Bugüne kadar Ganos Dağları'na yüzbinlerce fide dikildi. Şimdi tutmayanların tamamlanması yapılıyor. Yani Orman Bakanlığımız 'Ben bu ormanı yetiştireceğim. Tutmasa da tutmayanı bir daha ekeceğim. Çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize miras kalsın.' diyor."

Köy sakinlerinden Ayşe Gürbüz ise bölgede yaklaşık 7 yıldır arkadaşlarıyla fidan diktiğini anlatarak, "Bu fidanların yarın öbür gün bize de faydası olacak. Gaziköylü kadınlar olarak dağları yemyeşil yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral