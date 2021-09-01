Tekirdağ'da ticaret mahkemesi kuruldu
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Tekirdağ'da ticaret mahkemesi kuruldu

Tekirdağ'da ticaret mahkemesi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Tekirdağ'da Ticaret Mahkemesi kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Tekirdağ'da Ticaret Mahkemesi kuruldu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde mahkemelerde ihtisaslaşma gereğince ticari davaların il merkezlerinde Ticaret Mahkemeleri tarafından bakılması yönünde karar alınması üzerine, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi Eylül ayından itibaren hizmet vermeye başlanacak. Tekirdağ'ın il genelinde açılacak davalar, derdest ticari davalar ile karara bağlanmamış değişik iş dosyalarının yargılama faaliyetine Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılacak.

Tekirdağ genelinde Asliye Hukuk Mahkemelerinde Ticaret Mahkemesi sıfatıyla bakılan ve halen derdest olarak görülen dava dosyaları yeni kurulan Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesine devir edilecek ve yeni açılacak tüm ticari davalar da Asliye Ticaret Mahkemesinde gerçekleştirilecek.

Tekirdağ'da bulunan limanlarda da Türk Ticaret Kanununun Deniz Hukuku bölümü ile ilgili olarak Denizcilik İhtisas Mahkemesi sıfatıyla görülen davalara Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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