Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
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Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf tutkunları için doğal stüdyoya dönüşüyor.

Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf tutkunları için doğal stüdyoya dönüşüyor.

Bu yıl hava sıcaklığı ve yağışın istenilen düzeyde olmasıyla açan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, özellikle gün doğumu ve batımında ayrı bir güzellik sunan ayçiçeklerinin fotoğrafçılar için doğal stüdyoya dönüştüğünü söyledi.

Ayçiçeklerinin tarıma olduğu gibi turizme de önemli katkısı olduğunu belirten Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği il Tekirdağ. Özellikle çiçek açtığı dönemde fotoğraf ve doğaseverler için fırsat sunuyor. Bizler de müdürlük olarak bu güzelliği tüm Türkiye'ye yaymak, herkesin dikkatini Tekirdağ'a çekmek için ulusal bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Fotoğraf yarışması Trakya Birlik'in sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Fotoğraf tutkunlarını ilimize bekliyoruz. Başvurular başladı ve eylül ayına kadar devam edecek."

Hacıoğlu, görsel şölen sunan tarlaları herkesin görmesini istediklerini dile getirerek, "Sadece bölgemizden değil bütün Türkiye'den fotoğraf tutkunlarının ilimize gelip bu güzellikleri karelerine yansıtsın istiyoruz. Yarışmanın şartnamesi müdürlüğümüzün sitesinde mevcut. Birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon ve sergilemeye değer görülen fotoğraflara para ödülü verilecek." dedi.

Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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