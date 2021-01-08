Sular çekilince gün yüzüne çıkan tarihi su kemeri tescillenecek
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Sular çekilince gün yüzüne çıkan tarihi su kemeri tescillenecek

08.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:07

Tekirdağ Kültür ve İl Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Şarköy ilçesinde sular çekilince ortaya çıkan 3 kemerli tarihi taş köprünün tescillenmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Tekirdağ Kültür ve İl Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Şarköy ilçesinde sular çekilince ortaya çıkan 3 kemerli tarihi taş köprünün tescillenmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Hacıoğlu, DSİ tarafından 1981 yılında yaptırılan Şarköy İçme Suyu Göleti sularının, yağışların azlığı nedeniyle çekilmesi üzerine gün yüzüne çıkan tarihi köprüde Tekirdağ Müze Müdürü Önder Öztürk ile incelemelerde bulundu.

Ardından AA muhabirine açıklama yapan Hacıoğlu, basına yansıyan görüntüler üzerine bölgeyi incelediklerini söyledi.

Gölette 3 akarsuyun birleştiği yerde 15. ya da 16. yüzyıldan kaldığını tahmin ettikleri bir köprünün bulunduğunu anlatan Hacıoğlu, "Bu köprünün Şarköy'e su taşımak için yapıldığını, üstünden de su taşıma künkünün geçirildiğini tespit ettik. Bu eserin tescilinin yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmiş olduk. Ölçümleri yapılan, fotoğraflanan ve görüntülenen, uydu koordinatları alınan su kemeri hazırlanacak rapor ile Bakanlığa sunularak tescillenecek."

Öztürk ise köprünün Osmanlı'nın Trakya'daki ilk eserlerinden olduğunu ifade ederek, "Kemer su altında kaldığı için korunmuş. Su kemerinin üzeri derelerden gelen kum ve çakılla dolmuş. Bu eserin tescillenmesi gerekiyor." dedi.

Genişliği 1,5 metre, uzunluğu 100 metre olan 3 kemerli taş köprünün 2 kemerinin taş ve çakıllarla dolduğu görülüyor.

Sular çekilince gün yüzüne çıkan tarihi su kemeri tescillenecek
Sular çekilince gün yüzüne çıkan tarihi su kemeri tescillenecek
Sular çekilince gün yüzüne çıkan tarihi su kemeri tescillenecek
Sular çekilince gün yüzüne çıkan tarihi su kemeri tescillenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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