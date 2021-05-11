Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki
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Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki

Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için sivil toplum kuruluşları üyeleri gece yarısı Tekirdağ Valiliği önünde toplandı. Türk ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, İsrail'i kınayan dövizler açtı. Zaman zaman 'Kahrolsun İsrail', 'Siyonist elçilik kapatılsın', 'Filistin direnişimiz' sloganları atıldı.

'KUDÜS'E UZANAN ELLER KIRILIR'Sivil toplum örgütleri adına konuşan İHH Temsilcisi Süleyman Çalışkan, "Kardeşlerim, biz ikinci döneme girdik artık ey Rabbim ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum' diyen Şeyh Ahmet Yasin, artık bu sözün bir anlamı kalmadı. Biz artık suskun değiliz, susmayacağız. Kudüs İslam'ın başkentidir. Uçaklarla da gelseniz, tanklarla da gelseniz, Mescid-i Aksa'ya sizi sokmayacağız. Netenyahu, şu anda hükümetini kuramıyor, azınlık durumuna düştü. Çünkü Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e el uzattı. Kudüs'e uzanan eller kırılır, rezil olur" dedi.

Kuran'ı Kerim'in okunduğu gecede, vatandaşlar daha sonra dağıldı.


Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki
Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki
Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki
Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki
Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki
Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki
Tekirdağ'da sivil toplum örgütlerinden İsrail'e tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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