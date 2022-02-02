KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Tekirdağ'da sis ve sağanak etkili oluyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın İpsala- Keşan ilçeleri arasında kar yağarken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise yoğun sis ve sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Edirne'nin İpsala- Keşan ilçeleri arasında yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı sebebiyle yolda bulunan sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Tekirdağ'ın Malkar ilçesi ile Edirne'nin Keşan ilçeleri arasında ise yoğun sis ve sağanak yağış etkili oluyor. Ara sıra karla karışık yağan yağmur Tekirdağ yönüne ilerleyen sürücüler zor anlar yaşatıyor.