Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı - Haberler

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Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Demirören Haber Ajansı, Ruhan Yalçın - Güncel
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MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle çok sayıda yük gemisi ve tekne, Tekirdağ açıklarında demir attı.

TEKİRDAĞ (DHA) - MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle çok sayıda yük gemisi ve tekne, Tekirdağ açıklarında demir attı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz etkili oldu, birçok yük gemisi Tekirdağ açıklarında demir attı. Denize açılan balıkçı tekneleri de Süleymapaşa balıkçı barınağına geri döndü. Balıkçılar av için barınakta beklemeye geçerken, dalgalar da Tekirdağ kıyılarına vurdu.


Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

Marmara Denizi'nde poyraz; gemiler ve tekneler demir attı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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