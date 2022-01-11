Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da etkili olan poyraz nedeniyle adalara yapılması planlanan feribot seferleri durduruldu, gemiler ise açıkta demirlendi.

Meteoroloji'nin Trakya için fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımını etkiledi. Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer hızı 60-70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa açıklarında demirlendi. Poyraz nedeniyle Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri de durduruldu. Marmara Denizi'ndeki adalara feribot seferlerinin, poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağı belirtildi.