Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli - Haberler
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Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da etkili olan poyraz nedeniyle adalara yapılması planlanan feribot seferleri durduruldu, gemiler ise açıkta demirlendi.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da etkili olan poyraz nedeniyle adalara yapılması planlanan feribot seferleri durduruldu, gemiler ise açıkta demirlendi.

Meteoroloji'nin Trakya için fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımını etkiledi. Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer hızı 60-70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa açıklarında demirlendi. Poyraz nedeniyle Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri de durduruldu. Marmara Denizi'ndeki adalara feribot seferlerinin, poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağı belirtildi.

Öte yandan poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, barınakta bekleyişlerini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte poyrazın, gün boyu etkili olması bekleniyor.


Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

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