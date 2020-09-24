Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı
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Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı

24.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:40
Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı

Tekirdağ Valiliğinden, Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden, Marmara Denizi'nde yaşanan depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında bugün saat 16.38 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin Tekirdağ merkez ve ilçeleri ile komşu illerde hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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