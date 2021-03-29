TEKİRDAĞ'DA KOCASI TARAFINDAN YAKILAN KADININ AİLESİ KONUŞTU

Anne Zeynep Karataş,"2 senedir çile çekiyordu, kocası onu başka kadınla aldattığı için.

Anne Zeynep Karataş,

"2 senedir çile çekiyordu, kocası onu başka kadınla aldattığı için. Kumaş fabrikasında çalışıyordu. Kocası onu dövdü. Dövünce babası, kardeşi onu hastaneden aldı geldi. Çok kötü dövüyordu"

"Baba Teknur Karataş,

"Durumu kritik, böbrekleri iflas etmiş hale gelmiş"

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - TEKİRDAĞ'da eşi tarafından yakılan Ayşe A.'nın annesi, "Kızım 2 yıldır çile çekiyordu. Daha önce de dövdüğü için hastanede kaldı" dedi.

Tekirdağ'da Ekrem A.(29), eşi Ayşe A.'yı (29) üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Vücudu yanan ve ağır yaralanan Ayşe A., hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince yakalanan Ekrem A. işlemlerini ardından sevk edildiği adliyeyede tutuklandı. Kartal'da sevk edildiği hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadının acılı ailesi konuştu.

"BEN NE KADAR GEL DEDİYSEM DE ÇOCUKLARIM VAR DİYE GELMEDİ."

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki yanık tedavi merkezinin yoğun bakımında yaşam mücadelesi veren genç kadının ailesi DHA'ya konuştu. Anne Zeynep Karataş, "2 senedir çile çekiyordu, kocası onu başka kadınla aldattığı için. Kumaş fabrikasında çalışıyordu. Kocası onu dövdü. Dövünce babası, kardeşi onu hastaneden aldı geldi. Çok kötü dövüyordu. 3 ay bizde kaldı. İyileştikten sonra eşi özür diledi. Kendi akrabalarıyla geldi. İlle hanımımı götüreceğim çocuklar var dedi. Ben bir daha öyle bir şey yapmayacağım dedi. Eve götürdükten sonra yine aynı kadınla ilişkiye başlamış. Kızım ağladı, 'Anne yine aynı kadınla konuşuyor, ilişkiyi sürdürüyor.'dedi. Siz olsanız ne dersiniz evladınıza, gel dersiniz. O eziyeti çekme dersiniz. Ben ne kadar gel dediysem de 'çocuklarım var' diye gelmedi. O, 3 ay kaldığında onu evden salmayacaktım, çocuklarım var diye kandırdı, planları kuruyormuş. Onu getirip yakayım diyerek bu planları yapıyormuş" dedi.

Anne Zeynep Karataş, "Sabah erkenden telefon etti, telefon çaldı kapandı. Babası aradı cevap vermedi. Dedim kesin bunun başına bir şey geldi. 6-7 sefer babasına arattıktan sonra, oğlu çıktı. Oğlum annene ver telefonu dedim, ben başka yerdeyim dedi. Bugün yasak var nasıl başka yerdesin dedim, annesine verdi telefonu. Kızım da, 'Anne telefonu elimden aldı, beni dövdü, telefonu kırdı.' dedi. Kızım toplamış telefonu yapmış. 'Anne beni gelin götürün' dedi. 'Bugün yasak var seni götüremem karakola haber ver polisler gelsin seni alsın' dedim. Eşi bunu, 'ya annenlere gideceğiz diye ya da karakola beraber gidelim' diye kandırarak ıssız bir ormanlığa götürmüş. Orada bir çöplük varmış, o çöplükte dövmüş, tepesinden benzin ya da gaz dökmüş, kızımı yakmış. Bırakmış onu gelmiş" şeklinde konuştu.

Kızının yandığı yerden kendi kendine 1 kilometre yürüdüğünü söyleyen Karataş, "Bir vatandaş arabasıyla yoldan geçiyormuş. Kardeşim bana Allah rızası için yardımcı olun diye bağırmış. Adam da ambulansı aramış. Adam da bizi aradı. 'Eşi tarafından yakılmış, çok kötü durumu kızınızı gelin alın' dedi. Hastaneye götürdük, hastane buraya sevk etti. Çok kötü durumda. Bizim evladımız çekiyor, başkalarının canı yanmasın. Ben o adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

"BÖBREKLERİ İFLAS ETMİŞ"

Baba Teknur Karataş, "Şu anda yoğun bakımda entübe durumda. Durumu kritik, böbrekleri iflas etmiş hale gelmiş. 'Diyalize bağlayacağız' dediler. Akciğerleri zarar görmüş. İlaç tedavisi uyguluyoruz dediler. Başkalarının kız çocuğu yanmasın. Kızım kaçarak evlendi 17 yaşındaydı. Kızım istiyor diye verdim. Aileyi de tanımıyordum. Yazıklar olsun. En büyük cezayı almasını istiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum o adama" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı