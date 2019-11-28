28.11.2019 03:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 03:40

Tekirdağ'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis, 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde Tekirdağ yolu üzerinde kamyon sürücüsü Ahmet Balta'nın (54) direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun karşısına geçerek aracın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Balta, sağlık ekibi ve vatandaş yardımıyla kamyon kabinin içinden çıkarılırken olay yerinde yol güvenliğini sağlayan görevli trafik polisi Recep Büyük'e otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Her 2 yaralı çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, Malkara - Tekirdağ karayolu üzeri ilçe girişi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ istikametinden Malkara İstikametine giden Abdullah Balta yönetimindeki 34 RY 0271 plakalı kamyon yolun karşı şeridine geçerek şarampole devrildi. Hurdaya dönen kabinde sıkışan sürücü Abdullah Balta, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiyesi kaza kırım ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan Abdullah Balta, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ağır yaralanan Abdullah Balta, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

'TRAFİK POLİSİNE OTOMOBİL ÇARPTI'

O sırada karayolu üzerinde devrilen kamyonun kurtarma çalışması sırasında yol güvenliği sağlayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli trafik polisi Recep Büyük'e (35) Mehmet M. (43) yönetimindeki 59 ZC 291 Plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan polis Recep Büyük, meslektaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Mehmet M. İfadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ

Kaza sonrası Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Recep Büyük'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: DHA